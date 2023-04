Ceferin confermato presidente Uefa fino al 2027

LISBONA (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – Aleksander Ceferin guiderà la Uefa per altri 4 anni. Candidato unico al 47^ Congresso Ordinario in corso a Lisbona, il 55enne dirigente sloveno è stato confermato per un terzo mandato, fino al 2027, per acclamazione.

Ceferin, dal 2011 al 2016 alla guida della Federcalcio slovena, è stato eletto la prima volta il 14 settembre 2016, poi la prima riconferma il 7 febbraio 2019, in occasione del 43^ Congresso Ordinario svoltosi a Roma.

“Voglio ringraziarvi dal profondo del cuore per il vostro unanime supporto – le parole di Ceferin dopo la rielezione – Significa molto per me, è un grande orgoglio ma anche una grande responsabilità. Quello che vi prometto è che farò del mio meglio per non deludere nè voi nè il calcio”.

