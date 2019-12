Cedimento Via G. Mazzella – Comune di Forio, modifiche alle linee EAV

EAV informa la Gentile Clientela che, a seguito della Ordinanza n°239 del Responsabile del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Forio, emessa a seguito del cedimento e, quindi, della interdizione al transito del tratto di Via G.Mazzella tra il civico n.130 e l’incrocio con via degli Agrumi, dal giorno 26/12/2019 e fino alla riapertura della strada, i percorsi delle sottoelencate Linee saranno modificati come di seguito specificato:

Linea 21: Forio Porto – Via Mons. Schioppa – ex SS.270 – Citara – Via G.Mazzella – Cimitero – Monterone – Fango – Lacco Ameno – 167 – Fango – Monterone – Forio Porto.

Linea 22: Forio Porto – Via Mons. Schioppa – ex SS.270 – Citara – Ex SS.270 – Monterone – Fango – 167 – Lacco Ameno– Fango – Via Spinavola – Forio Porto.

Tutte le altre Linee effettueranno i loro regolari percorsi.