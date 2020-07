Cede condotta idrica, Barano e Ischia in crisi

L’EVI spa informa che, nella mattinata di martedì 7 luglio, si è verificato un grave guasto ad una condotta adduttrice idrica della Regione Campania.

Tecnici ed operai della Regione sono accorsi subito sul posto e si è dato avvio ai lavori di ricerca e riparazione del guasto.

Per quanto accaduto, nel primo pomeriggio si registrerà il blocco della distribuzione idrica in tutto il territorio del Comune di Barano e, per quanto concerne il Comune di Ischia, nelle strade Spalatriello, Tirabella, Arenella e Fasolara.

Allo stato non è possibile prevedere i tempi per il ritorno alla normalità.