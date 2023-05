C’è voluto per Giosi per mettere in sicurezza gli archivi del Napoleon

Con il piede giusto. Sembra assurdo, tuttavia, solo ieri, finalmente, gli archivi del Napoleon sono stati messi in sicurezza. Lo ha reso noto il comandante dei vigili urbani di Casamicciola in una nota indirizzata al sindaco Giosi Ferrandino.

“A seguito di vostra indicazione verbale, il sottoscritto Comandante della P.M. unitamente al Maresciallo Di Costanzo Luigi e con I’ausilio dell’operaio Amca Giuseppe Senese, in data 18/05/2023 alle ore 11:30 ha proceduto a cambiare la serratura del portone di accesso alla ex sede comunale Palazzo della Bellavista in via Principessa Margherita, dove vi sono ancora custoditi atti dell’archivio comunale. Inoltre, si è provveduto ad inchiodare su tutte le porte al piano terra che danno verso l’esterno delle assi in legno per impedirne I’apertura, così come sono stati inchiodati i battenti oscuranti alle porte con vetri rotti anche al primo piano. Infine, le serrature delle porte del piano seminterrato (ex sala consiliare) sono state rese inutilizzabili in modo che l’apertura possa avvenire soltanto dall’interno. Pertanto, attualmente il fabbricato è accessibile solo dal portone principale di cui si consegnano alla S.V. n. 3 chiavi”.