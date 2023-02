C’è un futuro in RFI per Pasquale Sposito? C’è la sfida del PNRR

Tra le tante nomine che servono al governo Meloni per affrontare la sfida del PNRR, c’è quella dell’amministratore delegato Rfi. Per il dopo Vera Fiorani, e per la poltrona di amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italia, il profilo del campano e ischitano, Pasquale Sposito, è tra i più quotati.

L’attuale direttore tecnico di Eav, l’ingegnere Sposito, è uno dei manager con più solida preparazione tecnica e conoscenza delle questioni relative alle infrastrutture ferroviarie si dovrà scontrare sia con profili tecnici e specializzati sia con profilo più manageriali.

Le criticità e le polemiche su Eav e le linee Eav, ma anche i grossi investimenti realizzati in questi anni sono un extra al profilo di Sposito che dovrebbero segnare un plus nella scelta.

La nomina di Sposito, ovviamente, sarebbe un motivo di vanto sia per la Campania ma anche per l’isola d’Ischia che in questi anni ha visto migliorare il servizio in maniera esponenziale dopo anni di buio e disagi.