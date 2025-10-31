“C’è Piazza per Te”, la notte che riaccende Ischia: musica, energia e voglia di stare insieme

La notte del primo novembre Ischia si prepara a un’esplosione di musica e convivialità. Con “C’è Piazza per Te”, Piazzale Antica Reggia torna a essere un luogo vivo, pieno di luce e di voci, dove l’energia dell’isola si intreccia con la voglia di stare insieme. Dalle 21 in poi, la piazza di Ischia Porto si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto, pronto ad accogliere residenti, giovani e turisti per una serata di festa e condivisione.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra i locali di Piazza Antica Reggia e di Ischia Porto, con il patrocinio del Comune di Ischia e il supporto di Being. L’obiettivo è chiaro: restituire alla piazza la sua centralità, riscoprendo quel senso di comunità che solo gli spazi condivisi sanno creare.

Il ritmo lo darà Alex Drs, con il suo DJ set e la special voice che apriranno la serata tra energia e sonorità contemporanee. Poi sarà la volta di Maurizio Filisdeo, protagonista del live che promette di trasformare la piazza in un grande coro collettivo. Artista amato e capace di coinvolgere il pubblico con spontaneità e calore, Filisdeo porterà sul palco il suo repertorio popolare e festoso, in perfetto stile ischitano.

A rendere la notte ancora più gustosa, ci penseranno i locali protagonisti dell’iniziativa — Cappuccio, Epomeo, Enoteca Mimì, Porto 51 e Maledetta Birreria — che uniranno le forze per offrire drink, buon cibo e accoglienza in un’atmosfera di autentica allegria.

“C’è Piazza per Te” non è solo un evento musicale, ma un modo per rimettere al centro la piazza come spazio di incontro, identità e amicizia. Un invito, semplice e potente, a vivere Ischia fuori dalle stagioni, con il sorriso e la leggerezza di chi sa che la bellezza della vita è fatta di persone, musica e momenti condivisi.