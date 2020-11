Ce l’ho con Donald | #4WD

Dobbiamo innanzitutto chiarire un concetto inequivocabile: Donald Trump, che a meno di clamorose sorprese giudiziarie dal 20 gennaio prossimo sarà ormai l’ex Presidente degli Stati Uniti d’America, resterà il più criticato, odiato, biasimato inquilino della Casa Bianca tra i quarantacinque che hanno preceduto l’elezione di Joe Biden. Le contestazioni nei suoi confronti sono cominciate un minuto dopo la sua elezione, continuate per quattro anni interi e culminate in una gioia collettiva dei perbenisti -democratici e non- di tutto il nuovo continente.

Ciononostante, il sistema elettorale americano elegge sì il suo presidente secondo i grandi elettori espressi in ogni singolo stato, ma non impedisce l’emersione di un dato popolare che, alla fine, si pone in netta controtendenza sia con le apparenze sia con l’enorme mole di detrattori che il noto tycoon si porta dietro sin dalle primarie: quasi il cinquanta per cento della gente a stelle e strisce, di ogni etnia e provenienza, voleva ancora Trump alla Casa Bianca e ne condivide la linea.

Personalmente ce l’ho con lui, perché mi ha privato del piacere di sfottere tutti i miei amici, increduli che l’abbia sostenuto dal 2016, convintissimo che avrebbe vinto quando tutti, come e forse peggio di stavolta, lo davano per spacciato contro Hillary Clinton. La verità è che seppure possa aleggiare il dubbio di qualche broglio attraverso il voto postale, al pari della discutibile opportunità di dichiarazioni in fuorigiri da chi annusava la sconfitta, oggi come allora il sistema demoscopico e informativo d’oltre oceano ha toppato di brutto, dimostrando tutta la sua inaffidabilità e faziosità. Proprio come in Italia.

Non so cosa succederà con la possibile battaglia giudiziaria di Trump e con la Corte Suprema. So solo che mentre la campagna di Biden festeggiava la vittoria dopo l’assegnazione della Pennsylvania, il buon Donnie se n’era andato a giocare a golf.

Adoro quell’inguaribile guascone!