C’è la conferma per il primo caso ischitano di COVID-19, è il giovane baranese

Tanto tuonò che piovve. Arriva il primo caso ischitano di positività al COVID-19. Si tratta di un ragazzo baranese. Il giovane era rientrato da qualche giorno dalle vacanze. Fin qui Ischia aveva risposto “negativo“ al COVID-19 . Il giovane, in buone condizioni di salute, per ora resterà in isolamento domiciliare fiduciario come altri centinaia di soggetti in tutta la Regione Campania.

Il ragazzo era tornato lunedì scorso dalle Filippine autosegnalandosi alle autorità come previsto dall’iter normativo e sanitario. L’esito alla positività è giunto dalla sessione serale di test ai laboratori del Cotugno di Napoli. Come per tutti gli altri casi si attende la conferma dallo Spallanzani di Roma.

L’Asl, in ogni caso, ha già provveduto ad effettuare la relativa comunicazione. La zona di residenza è sotto controllo e vigilata dalle autorità. Il sindaco di Barano, Dionigi Gaudioso, in qualità di massima autorità sanitaria il territorio è stato allertato e notiziato del caso. Il giovane, al suo rientro, aveva accusato sintomi influenzali avvertendo il suo medico di famiglia e ASL.

Le sue condizioni sono buone e dovrà ora seguire tutti i rigidi protocolli per raggiungere la negatività dal Coronavirus. I presidi sono già stati attivati.

Ora si sta cercando di capire quali siano stati i contati diretti nella certezza della diagnosi per comprendere se vi sono stati eventuali contagi dopo il suo rientro ad Ischia e a casa.

Il DCPM per l’emergenza sanitaria impone, infatti, prima di ogni altra iniziativa, di stabilire i contati diretti. Al momento non sembrerebbe difficile stabilire tutti i rapporti diretti ed i contatti che ha avuto il giovane nel corso del percorso che lo ha condotto ad Ischia dopo il rientro in Italia e poi all’imbarco verso l’isola prima di raggiungere la famiglia e la sua abitazione.

Solo in caso di estrema necessità saranno attivati i protocolli di sicurezza e l’uomo sarà trasferito al Cotugno con l’intervento della Protezione Civile, la stessa che, eventualmente, dovrà predisporre transfert e ricovero sanitario con dispositivi e mezzi ad hoc.

Contestualmente la situazione in termini per così dire sanitari, sull’isola va in ogni caso regolarizzandosi.

Cominciano a contenersi le richieste di tampone e verifiche al COVID-19 mentre mettono apprensione i pochi casi al vaglio legati anche ai contatti diretti del giovane in isolamento presso la sua abitazione nel comune di Barano.

Ieri, infatti, ha dato “esito negativo“ il tampone da Coronavirus eseguito sulla donna ricoverata in contumacia all’Ospedale Anna Rizzoli di Lacco Ameno.

Si registra, inoltre, il caso di un avvocato napoletano, con la sola residenza a Forio, che è in isolamento volontario presso il proprio domicilio. Il professionista, rientrato dalle vacanze, è stato sottoposto tampone a scopo precauzionale che ha dato esito positivo. Tutti hanno seguito i protocolli sanitari previsti per i soggetti tornati nel comune di residenza dopo i viaggi all’estero o nel continente in particolare nel Nord Est.