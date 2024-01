C’è chi festeggia e chi muore fra animali ed esseri umani. Un appello al Parlamento

Gianni Vuoso | Partiamo da questi dati, forniti dal WWF, terrificanti. Le cronache della guerra di San Silvestro ha provocato, quest’anno, 234 feriti, 64 minorenni fra cui anche un bambino di sei anni. Ferimenti dovuti ad armi da fuoco ed a mortaretti. I casi gravi sono 25. Una donna, madre di due figli, ha perso la vita, colpita alla testa da un colpo di pistola. Il 55% in più rispetto allo scorso anno. Sono aumentati gli incendi provocati dai fuochi di artificio, oltre 700 in tutto. Ai piedi di Val di Susa, raccontano, in paese sembrava essere in guerra, nonostante l’ordinanza comunale che vieta l’uso dei fuochi di artificio. Per almeno due ore i colpi sono stati assordanti. In un caso, al termine di una serie terribile di botti, il cavallo Tornado è impazzito, ha fatto un balzo e si è spezzato una gamba. Il veterinario ha deciso di sopprimerlo. Un cavallo meraviglioso morto perché qualcuno s’è divertito a sparare i botti.

L’Associazione Italiana di difesa degli animali rende noto che ogni anno sono 400 i cani ed i gatti morti durante i festeggiamenti nel corso del 2023! Secondo Elisabetta Erba, etologa del WWF, solo a Capodanno in Italia, muoiono 5 mila animali a causa dei botti, quelli che affascinano tanti fanatici di questa usanza. E non solo in Italia. A Grosseto un bambino di 15 anni ha perso una mano, un altro di 6 anni è rimasto gravemente ustionato. E tanti altri casi ancora, non ultimo il ferimento di un operaio colpito dalla minimagnum dell’on.le Pozzolo, esibita ad una festa per il gusto di mostrare il suo trofeo.

E’ questa la festa? E’ la domanda conclusiva di un bell’intervento di Francesco Sapegno su la Stampa del 3 gennaio di quest’anno. Due giorni dopo, su il Mattino, Carminantonio Esposito, Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Napoli, presenta un altro elenco drammatico: a Melito, un ragazzo è stato ridotto in fin di vita, un altro ha subito la devastazione di una mano; a Gragnano, una tenda colpita dai fuochi d’artificio ha devastato un appartamento; a Castellammare di Stabia un ordigno ha incendiato 3 autovetture parcheggiate in un cortile condominiale; ad Ottaviano i fuochi d’artificio hanno dato alle fiamme una palazzina; a Napoli un uomo ha fatto esplodere petardi fra le persone che assistevano al concerto in Piazza Plebiscito.

La lettera si chiude con l’invito del prefetto Di Bari: “Per celebrare il nuovo anno non si impugni un’arma, ma c’è urgente bisogno di un sussulto delle coscienze per porre fine ad un fenomeno intollerabile”.

Bisogna continuare con questa carneficina che colpisce animali ed esseri umani? Non sono sufficienti questi dati (che certamente sono parziali) per intervenire in modo serio? Quando affrontiamo questo problema molti rispondono con uno sberleffo o, nel migliore dei casi, con una considerazione parasociologica secondo cui i botti vengono da “una vecchia tradizione”.

Certo, non chiediamo di vietare tutti gli spettacoli pirotecnici, ma salvo quelli per le feste patronali o per manifestazioni popolari ed artistiche di grande interesse, si intervenga con la massima severità per vietare la vendita al dettaglio dei botti.

E’ encomiabile il lavoro che già viene svolto dalle forze dell’ordine che di tanto in tanto, scoprono fabbriche di fuochi d’artificio, magari anche abusive, ma è assurdo imbattersi ancora in bancarelle che espongono botti ritenuti “innocui” (forse tali, solo se non sparati).

Siamo convinti che attraverso interventi repressivi severi e continui si può porre un freno ad una carneficina inaccettabile, assurda. La diffusione di una cultura diversa richiederebbe tempi troppo lunghi. E allora, le forze parlamentari possono spendere un po’ di tempo per promuovere leggi specifiche e mirate alla proibizione totale della vendita dei botti?

Non sappiamo se l’on.le Francesco Borrelli condivide questo appello, né sappiamo se abbia già pensato di intraprendere questa strada, ma conoscendo il suo impegno civile, forse sottoscritto anche da altri suoi colleghi che ignoriamo, ci aspettiamo una sua adesione.