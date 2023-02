Cazziatoni foriani. Del Deo furioso, legge “Renato” e vede nero

La notizia del nascente terzo polo pronto a staccarsi dal gruppo o di una pressione interna per evitare ci giocare a tre sette a perdere con Davide Castagliuolo ha fatto andare su tutte le furie Francesco Del Deo. Non gli è andata proprio giù e ha reagito a modo suo. E’ molto probabile che stamattina sull’altro “coso” , Mario Savio dica che non è vero nulla (o lo farà nei prossimi giorni, sereni), nel frattempo i consiglieri comunali che non vogliono perdere a mani basse – in sintesi estrema – sono stati richiamati all’ordine dal sindaco di Forio. E la prima azione è stata quella di oscurare Mimmo Loffredo e Peppe Di Maio: a scuola, a parlare di manichini per il primo soccorso ci è andato il sindaco in prima persona. Nessuno deve avere visibilità e spazio. E le foto del pubblicate su Facebook sono proprio la prova che si cerca. Il sindaco non vuole pensatori, vuole tanti mariosavio che eseguono e che seguono le sue direzioni. Il modello applicato è semplice “Pensi? Non vai bene… “

Questa cosa, però, vale fino a quando hai il potere tra le mani e puoi decidere i destini degli uomini e delle donne. Quando, invece, il tuo potere inizia a finire e gli altri si rendono conto che il terreno sotto i piedi si riduce sempre di più, allora si pensa ai piani B e C. Il piano B, per ora, è quello di osare questo “terzo polo”. Il piano C, invece, è quello di andare da Stani (ma per questo c’è ancora un po’ di tempo). Una sola cosa è chiara: Francesco non ha nessun dubbio e con i suoi ragazzi indisciplinati è stato chiaro: “Voi non sapete chi è Renato Regine”. Non c’è appello che tenga, l’algoritmo foriano ha già escluso la potenziale candidatura alternativa del dottor Regine dallo schema di maggioranza. Qualcuno, però, insiste ed è pronto a proseguire per la strada segnata. Andare a sbattere con Davide non piace a nessuno. Anzi no, piace a Francesco Del Deo.

La profilazione del candidato Davide Castagliuolo, infatti, è quella a cui Del Deo ha lavorato di più e con maggiore intensità. Profilo basso, uomo che ha già raggiunto tutti i suoi obiettivi della vita, spalle larghe per perdere e, soprattutto, è la exit strategy perfetta per il sindaco che può scaricare la sconfitta sul candidato. E, magari, rivendersi (non subito) la scelta come un accordo con Stani Verde quando e se servirà spazio in consiglio comunale.

Mentre l’altro ieri il sindaco si è dedicato a redarguire consiglieri attivi, grandi elettori e sponsor esterni per essersi messi troppo in evidenza per la “causa” di Renato Regine, ieri è stata la volta dell’umiliazione per Mimmo Loffredo e Peppe Di Maio al Balsofiore: il sindaco in primo piano e loro all’ultima fila. A guardare. Diverso, invece, il trattamento per Gianna Galasso. La figura dell’assessore è diversa e, il suo non partecipare alla manovre degli altri (forse non la reputano elettoralmente interessante) non disturba il sindaco. Per l’assessore, infatti, spazio nei comunicati, foto sul profilo e comunicazione ufficiale per il secondo round del corso di autodifesa.

“Corso di autodifesa/judo: sabato la prima lezione. La prima lezione della seconda edizione del corso di autodifesa/judo avrà luogo sabato 4 febbraio 2023 alle ore 20.30 a cura dei Maestri della ASD Olympic JUDO Forio. “Dopo il successo della prima edizione l’amministrazione comunale ha deciso di proporre, anche quest’anno, il corso di autodifesa/judo rivolto alle donne, grazie alla sinergia con l’Asd Olympic Judo Forio – dichiara l’assessore Gianna Galasso – un corso molto importante, totalmente gratuito, che fornisce ampi strumenti anche per la costruzione di un “sé” forte e consapevole. Vi aspettiamo sabato al Palazzetto di Forio!” Per informazioni contattare la Segreteria Olympic Judo Forio presso il Palazzetto dello Sport di Forio giorni martedi – giovedi dalle 16 alle 18 e sabato dalle 18.30 alle 20.30”