Cavascura, finanziato l’intervento da 200mila euro

Una notizia che era in giro da poco e che, putroppo, dopo anni, ci mostra i danni fatti – in passato – da quei professoroni locali che per far contento il potente di turno avevano pensato ad un maxi ripascimento dell’isola. L’iniziativa dei fondi rotativi, per dirla in breve, ha bloccato tutte gli altri interventi. I buoni uffici di Dioniig Gaudioso presso la Regione Campania, dove regna il duopolio negativo per l’isola De Luca-Bonavitacola, hanno portato ad un intervento mirato nella zona di Cavascura, Maronti e Sant’Angelo.

“È notizia di poco fa – scrive Gaudioso – l’ottenimento di ben 200.000 euro dalla Regione Campania per realizzare un intervento di ripascimento ai Maronti, nella porzione di arenile compresa tra Olmitello e Sant’Angelo, messa a dura prova dal mare e dagli agenti atmosferici ed attualmente ridotta all’osso, essendo quasi del tutto priva di sabbia.”

“I nostri uffici – continua lo stesso sindaco – sono già al lavoro per le procedure di affidamento, che saranno ultimate in tempi strettissimi. Contiamo di iniziare l’intervento già entro la fine di giugno, in modo da completarlo in tempo utile per il clou della stagione turistica, recependo quindi le istanze degli operatori dell’area.”