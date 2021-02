Cavascura. Dionigi Gaudioso: “Preoccupato dal rischio. Già all’opera per trovare una soluzione”

“Il rischio di Cavascura mi preoccupa. La frana e l’erosione del mare – ci ha detto il sindaco di Barano, Dionigi Gaudioso – sono una miscela di fattori che dobbiamo tenere sotto controllo. Nonostante la zona sia già da molti anni oggetto di ordinanze restrittive ciò non toglie che dobbiamo trovare soluzioni veloci.

Come amministrazione ci siamo già attivati con gli uffici regionali per poter arrivare, quanto prima, a mettere in sicurezza, per quanto possibile, la zona. Purtroppo, devo essere onesto, non è un dossier di facile trattazione e che si chiuderà in breve tempo.”