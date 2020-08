Cava dell’Isola, pericolo per l’hotel sulla spiaggia. Interdetti due terrazzi

Ugo De Rosa | La spiaggia di Cava dell’Isola continua a fare i conti con ripetuti eventi franosi, l’ultimo in ordine di tempo il 17 agosto scorso. Una instabilità che vanifica in parte le opere di protezione realizzate per consentire la riapertura dell’arenile ad ogni stagione estiva. Tanto che il responsabile del V Settore del Comune di Forio arch. Giampiero Lamonica è stato costretto ad adottare un nuovo provvedimento, considerato che stavolta la situazione di pericolo coinvolge anche alcune strutture dell’hotel ubicato sulla spiaggia.

Nel provvedimento Lamonica richiama quanto verificatosi due giorni dopo Ferragosto, quando lui stesso, insieme alla geologa Filomena Miragliuolo, nominata di supporto con determina del 24 giugno scorso, unitamente alle forze dell’ordine «procedevano ad effettuare sopralluogo presso l’arenile di “Cava dell’Isola” a seguito di smottamento di terreno. Dopo attenta valutazione si procedeva all’immediata delimitazione dell’area interessata con tondini in ferro e nastro bicolore previo allontanamento, da parte dei VV.UU., dei bagnanti che occupavano l’arenile».

Dopo il primo sopralluogo effettuato nel pomeriggio veniva contattata la ditta che già aveva realizzato interventi in loco, la D’Ambra Giuseppe, che veniva incaricata di provvedere a posizionare idonea delimitazione dell’area. Nello specifico, veniva posizionata apposita recinzione con tondini di ferro muniti di cappuccio di protezione e rete in plastica di colore arancione.

Un ulteriore sopralluogo veniva effettuato «nella zona sovrastante presso due terrazzini di mq. 30 e mq. 80 circa annessi alla struttura alberghiera. Dopo aver constatato lo stato dei luoghi si procedeva ad intimare l’interdizione degli stessi».

Il giorno successivo intervenivano anche i Vigili del Fuoco, che nel rapporto evidenziavano: «Trattasi di frana di terreno tufaceo da un costone per una lunghezza di circa mt. 25 e un’altezza di circa mt. 18 sulla spiaggia citata. Personale VV.FF. ha provveduto alle opportune verifiche a vista, disponendo la non praticabilità di una parte di spiaggia (in passato già parzialmente interdetta) e a scopo precauzionale si riteneva, di concerto con i tecnici del Comune intervenuti, di interdire due terrazzini soprastanti ossia un terrazzino di 30 mq. con rampa usato per servizi di lavanderia/asciugatura e altro terrazzino di mq. 80 circa a Sud della struttura».

Interventi adottati nell’immediato che adesso Lamonica conferma: «A scopo precauzionale e a tutela della pubblica e privata incolumità, si ritiene, in attesa delle dovute verifiche con relativi lavori di assicurazione e riparazione, l’adozione dei seguenti provvedimenti urgenti: inibire praticabilità di parte della spiaggia “Cava dell’Isola” con idoneo transennamento; inibire praticabilità terrazzini di mq. 30 e mq. 80 soprastanti, annessi all’albergo; monitoraggio fenomeno in atto».

Uno stillicidio di frane e conseguenti ordinanze che limitano la fruizione della spiaggia libera foriana tanto amata dai bagnanti, in particolare dai giovani.