Cava dell’Isola, ennesima interdizione di un tratto di spiaggia libera

In piena estate l’ordinanza del Settore Demanio del Comune di Forio

Dopo il Ferragosto a Forio arriva l’ordinanza che ancora una volta interdice un tratto della spiaggia libera di Cava dell’Isola, peraltro già oggetto nel passato di analoghi provvedimenti. Con il tempo, si era registrato un certo “alleggerimento” dell’attenzione. Ora però si è reso necessario ripristinare le condizioni di sicurezza. Una misura che si lega agli ultimi cedimenti della porzione di costone sovrastante di proprietà della “Cast Hotels” di Ciro Castiglione. Un “caso” al centro delle polemiche e che si trascina da anni.

Già a giugno scorso il dirigente dell’Utc – VII Settore arch. Nicola Regine aveva adottato l’ennesima ordinanza di interdizione di alcune aree dell’albergo ubicato sul costone, invano impugnata dalla società. A partire dal 2014, erano stati adottati altri tre precedenti provvedimenti rimasti inottemperati.

Il pericolo che incombe su uno degli arenili più rinomati dell’isola si aggrava. Il responsabile del V Settore – Demanio arch. Giampiero Lamonica ha adottato l’ordinanza del 21 agosto che ha appunto ad oggetto la delimitazione e fruibilità della spiaggia libera.

Innanzitutto ricorda «gli ultimi eventi franosi che hanno interessato il costone della spiaggia di Cava dell’isola». Quindi richiama la segnalazione dell’Ufficio Locale marittimo di Forio del 22 maggio scorso, «con la quale si segnala che è stata riscontrata una situazione di potenziale pericolo per la pubblica e privata incolumità in corrispondenza del costone ubicato all’altezza del complesso turistico “Baia delle Sirene” ed in particolare, il tratto in questione, che si affaccia direttamente sull’arenile sottostante, presenta evidenti fenomeni franosi e cedimenti strutturali, con materiale roccioso già riversatosi sull’area inferiore».

L’ORDINANZA CHE INTERDICE AREE DELL’ALBERGO

Lamonica fa poi riferimento proprio alla ordinanza del 19 giugno adottata dall’Utc, «con la quale si ordina al Sig. Ciro Castiglione, amministratore delegato della società “Cast Hotel srl” proprietaria delle particelle interessate da movimenti franosi di provvedere: ad horas ad interdire l’accesso e l’utilizzo delle aree individuate ed evidenziate dalle schede AeDEI redatte dalla Struttura Commissariale e di interdire, inoltre, una fascia di profondità pari a 10 m lungo l’intero sviluppo del costone a partire dal ciglio attuale dello stesso, recingendo con transenne o altri idonei mezzi l’area interessata dal pericolo».

La stagione estiva non si è ancora conclusa e il Comune deve attivarsi per garantire l’incolumità dei frequentatori della spiaggia. Il responsabile del V Settore richiama anche l’Ordinanza di sicurezza balneare del 9.05.2025 dell’Ufficio Circondariale Marittimo d’Ischia e quella del 2018, «relativa all’interdizione di zone demaniali marittime soggette a rischio movimenti franosi».

Peraltro, come più volte segnalato dai frequentatori dell’arenile, le recinzioni apposte nel passato sono state in parte divelte e danneggiate anche dagli eventi atmosferici. Sta di fatto che solo il 15 luglio scorso è stato disposto che la ditta “D’Ambra Giuseppe” provvedesse alla «rimozione del materiale ferroso situato sull’arenile libero di Cava dell’Isola ed eliminare le potenziali pericolosità a salvaguardia della pubblica e privata incolumità».

LA RELAZIONE GEOLOGICA

Il 18 agosto, l’Utc ha eseguito un ulteriore sopralluogo presso la struttura “Hotel Baia delle Sirene” in Via Giovanni Mazzella, ubicata appunto sul costone che sovrasta la spiaggia.

Il giorno successivo il geologo Mario Di Meglio è stato incaricato di redigere, previo sopralluogo, una relazione tecnica definita «Analisi degli aspetti geologici e geomorfologici del litorale di Cava dell’isola, al fine di un utilizzo di parte della spiaggia, soggetta per alcuni tratti a dissesto per fenomeni franosi». La relazione geologica è stata redatta e consegnata a tambur battente, il 21 agosto e contiene le «Valutazioni al fine di un possibile utilizzo di parte della spiaggia di Cava dell’isola nella stagione estiva».

Valutazioni come prevedibile tutt’altro che rassicuranti. Tanto che Lamonica ha ritenuto necessario «provvedere al riposizionamento dei transennamenti delle aree interdette nelle zone cosi come precedentemente delimitate ed individuate nel rispetto delle prescrizioni contenute nella relazione geologica del geologo Di Meglio Mario». Transennamenti che come detto ormai non erano più idonei a svolgere le funzioni previste, ma anzi risultavano pericolosi.

L’ordinanza del responsabile del V Settore pertanto dispone «la delimitazione dell’area con apposite barriere così come indicato nella allegata planimetria (relazione geologica prot. n. 35833/2025) e la conseguente fruibilità della spiaggia libera di Cava dell’isola fino alla data del 31.10.2025 esclusivamente nelle zone indicate con la dizione “area sicura”».

Una ordinanza ovviamente entrata in vigore con effetto immediato e che revoca e annulla altri provvedimenti in contrasto. La limitazione dell’accesso all’arenile libero consente di garantire la sicurezza dei bagnanti fino al termine dell’estate. Dopodiché ci si dovrà attivare per una soluzione definitiva, se possibile, in previsione delle prossime stagioni estive.