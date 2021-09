Causa Covid, stop alle demolizioni di abitazioni abusive: c’è la richiesta di consiglio comunale a Lacco Ameno

Il vento non cambia il vento, c’è l’emergenza abitativa legata al terremoto, c’è l’sanitaria Covid che non arretra ed allora giunge anche a Lacco Ameno una mozione, con tanto di proposta di deliberato da sottoporre al Consiglio comunale del Fungo. C’è già la richiesta di convocazione presentata dalla minoranza del senatore Domenico De Siano che chiede la sospensione degli abbattimenti delle abitazioni costruite abusivamente. Il gruppo “Sempre per Lacco Ameno“, con una richiesta al sindaco Giacomo Pascale ha chiesto (senza avere risposta), quindi, la sospensione delle demolizioni di immobili abusivi per il periodo dell’emergenza legata alla pandemia ed alla emergenza abitativa legata al sisma ed alla mancata ricostruzione.

La richiesta dell’opposizione valuta la opportunità di requisire o acquisire al patrimonio pubblico le abitazioni da demolire per poi ridestinarle in via temporanea agli ex proprietari per evitare che finiscano in mezzo ad una strada. La proposta che si muove sulla scorta di altre inizi è regionali rappresenta come sia inopportuno, in una fase sociale così difficile, dare esecuzione a provvedimenti che rischiano solo di alimentare le difficoltà di una collettività già ferita dal Covid.

Al moneto nè Pascale nè a sua Giunta si sono resi disponibili a partecipare alla proposta. De Siano sempre è cosi intenzionato a chiedere un tavolo con il primo cittadino per una sorta di confronto- scontro su tema per avviare eventualmente le procedure formali ed avanzare le richieste necessarie alla Prefettura di Napoli ed al Prefetto Marco Valentini per regolare i tempi della moratoria che è stata proposta.​