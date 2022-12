Cattivi consiglieri per la Calcaterra. La SS270 chiusa? Chiedete al comune…

Gaetano Di Meglio | Se la SS270 è chiusa ed è soggetta al pericolo del crollo della Casa Cantoniera e della Centrale Telecom è perché il comune di Casamicciola se ne è fregato per anni. Perché? Forse perché dovevano tutelare gli interessi dei privati che avevano costruito sulla cima del costone della ex SS270.

Nella lunga corrispondenza tra la Città Metropolitana e il Comune, negli anni – si parliamo di anni – si ripercorre tutta la storia della casa Cantoniera e, la cosa bella, è che a tutte le sollecitazioni della città Metropolitana, negli anni, il comune ha preferito non rispondere. Perché è importante questo? Perché questo ping pong di responsabilità è collegato alle responsabilità dei singoli enti e dei singoli dirigenti. Ed è logico e giusto che nessuno voglia passare come responsabile, soprattutto per le mancanze altrui.

Il nostro racconto si fonda sugli atti ufficiali, quando qualcuno vorrà mostrarci che mentiamo o che ci sono atti intermedi, ovviamente, saremo a disposizione per raccontarlo. Nel frattempo, però, ci limitiamo alla questione attuale.

Abbiamo già pubblicato il primo scambio epistolare. La Città Metropolitana scrive, il Comune risponde ed ecco, ora, la replica di Città Metropolitana. Quello che rattrista è che in tutto questo, la Calcaterra, si trova a combattere da sola e con un ufficio che per anni ha eseguito gli ordini della politica ed è stato cieco in alcuni casi, muto in altri e sordo in altri ancora. Oggi la Calcaterra paga, insieme agli ischitani tutti, la gestione politica di una classe dirigente inadatta, distratta e che ha collezionato figuracce su figuracce.

Dopo le parole della Calcaterra, però, Sarno alza il tiro e muove accuse pesanti. Smaschera l’azione del comune di Casamicciola e smonta il sistema dei sopralluoghi a vista (appaiono più una ripartizione su più soggetti di responsabilità e di tutela personale).

L’ing. Sarno scrive a 18 uffici, dal commissario Calcaterra ai vari dirigenti della Città Metropolitana e tutte le forze dell’ordine.

“Con riferimento alla nota in oggetto corre l’obbligo fare alcune precisazioni: La grave situazione che interessa la ex SS270, è ben nota a questa amministrazione, tant’è che dal primo istante è stata presente sul territorio di Casamicciola Terme con uomini e mezzi sia tecnici che della Polizia Metropolitana, per rendere tutte le strade di competenza percorribili in sicurezza.

Con la Ordinanza Commissariale n° 25 la SSV, in ossequio a quanto indicato nella relazione del funzionario dei VVF DV Arch. Domenico Caputo, disponeva il transennamento parziale, limitandone la percorribilità a metà carreggiata, della ex SS270, disponendo altresì che gli interventi fossero eseguiti dalla CMN in quanto gestore della strada; e così, in tempi tecnicamente realizzabili, è stato eseguito dallo scrivente Ente.

Erroneamente il Commissario Prefettizio confonde il sopralluogo tecnico del 2 dicembre, al quale non hanno partecipato tecnici della CMN, con la riunione tenutasi nello stesso giorno alle ore 17,00 alla quale hanno partecipato anche tecnici della CMN, nella quale si afferma che la riapertura della strada sarà possibile una volta cessata l’allerta meteo solo ed esclusivamente a seguito di un ulteriore sopralluogo con esito positivo da parte delle autorità comunali di competenza. Nonché i tecnici presenti alla riunione ritengono necessario da parte del Comune di Casamicciola Terme di porre in essere un sistema di monitoraggio anche di tipo strumentale al fine di controllare lo stato evolutivo del versante e dei fabbricati sovrastanti.

NESSUN DANNO ALLA STRADA

Non è chiaro, e non spetta a noi sindacare, il perché si contesta il contenuto del verbale di riunione del 2/12/2022 nella parte che individua l’Ente Comunale quale soggetto che debba eseguire i sopralluoghi ed il monitoraggio, ma è quanto meno singolare quanto si asserisce, invece, che sia compito del gestore della strada verificare la percorribilità in sicurezza della ex SS 270. Non è difficile comprendere che la strada, a seguito della frana, non ha subito alcun danno e sarebbe perfettamente percorribile in sicurezza se non incombesse su essa il pericolo di crollo del complesso fabbricato + costone a monte della scarpata. Ma è ancor più evidente che tale verifica di stabilità di proprietà private, (legittime o abusive che siano), non competono ne alla CMN proprietaria della Casa Cantoniera ne alla TELECOM proprietaria della centrale adiacente. Si ricorda al Commissario Prefettizio che l’amministrazione Città Metropolitana di Napoli sta subendo danni, sia per il mancato utilizzo della casa Cantoniera (fermo restando ulteriori verifiche di danni strutturali subiti all’edificio a seguito del crollo) che lungo la strada ex SS 270 per parziale utilizzo.

SCARICHI ABUSIVI NON DIFFIDATI DAL COMUNE

Forse il Commissario Prefettizio non è a conoscenza che la Casa Cantoniera, ex proprietà ANAS passata nel 2001 alla Regione e contestualmente alla gestione della Provincia di Napoli, fu presa in carico dal nostro ufficio patrimonio, e che negli anni più volte l’ufficio patrimonio provinciale ha segnalato al Comune problemi di scoscendimento di terreno dal costone privato di cui a alle p.lle 592, 567, 798, 799 foglio 1 in ditta SRL COSTRUZIONI ISCHIA nonché la presenza di scarichi abusi delle acque meteoriche lungo il costone ed ha intimato di diffidare al privato sovrastante il costose, di effettuare una corretta regimentazione delle proprie acque che a tutt’oggi non è stata realizzata.

PASSIVA INADEMPIENZA

Pertanto appare evidente la passiva inadempienza comunale nell’ affrontare, con i privati responsabili degli abusi, il corretto smaltimento delle acque meteoriche, i quali, invece di essere incanalate a monte negli appositi impianti di scarico, le hanno riversate abusivamente sul costone determinandone, quanto meno, una concausa del crollo; tale situazione era ben nota allo stesso Commissario Prefettizio in quanto nuovamente sollecitato con nota prot. 113906 del 15/09/2022.

Ancor più singolare è constatare che questa competenza, con varie ordinanze, n° 32 e 38, viene poi disposta nei confronti della CMN. Inoltre, nella ordinanza 25 del 1.12.2022 si ordina alla CMN per quanto di rispettiva competenza, il ripristino delle condizioni di sicurezza, (evidentemente da intendere della casa cantoniera), che senza una messa in sicurezza dei fabbricati e del costone sovrastanti la detta casa, risulta impossibile fare con la dovuta sicurezza per gli operatori.

IL COMUNE SI DIMENTICA ANCHE ALTRE “PARTICELLE”

Si coglie l’occasione per conoscere se a seguito dell’ordinanza commissariale 25, i proprietari degli immobili sovrastanti il costone, anch’essi destinataria della ordinanza 25, (ovvero foglio 1 p.lla 799, p.lla 592, p.lla 93) hanno ottemperano o meno a detta ordinanza. Si rappresenta altresì, che parte del costone ricade nella p.lla 567 e p.lla 800 non contemplate nella detta ordinanza e per la quale va emesso analogo dispositivo.

SOLO TUTELA PERSONE E NON EFFETTIVA VERIFICA TECNICA

I sopralluoghi congiunti, invocati dal Commissario Prefettizio per consentirgli di emettere ordinanze di riapertura o meno della strada, appaiono più una ripartizione su più soggetti di responsabilità e di tutela personale, che una effettiva verifica tecnica, perché non sfuggirà ai più, che un sopralluogo tecnico fatto “a vista” non ha alcuna valenza scientifica, a meno che non si riscontrano fessurazioni macroscopiche dell’ammasso terreno + fabbricato segno di un imminente crollo. Più giusto e scientificamente corretto, quanto indicato dai tecnici nella riunione del 2.12.2022 , i quali ritengono sia necessario un monitoraggio anche di tipo strumentale del versante e dei fabbricati.

Per quanto concerne il contenuto del verbale del 6/12/2022 le attività da fare al punto 1 sono esattamente quelle più volte denunciate da questo Ente all’Amministrazione Comunale in questi anni, come prima indicato, e che adesso con l’ordinanza prefettizia n° 32 del 6/12/2022 viene disposta di dare attuazione al commissario delegato OCDPC n° 948 del 30.11.2022 e alla Città Metropolitana di Napoli.

Quello che la CMN potrà eseguire, se ordinato dal Commissariato Frane, e dopo le opportune verifiche tecniche sulla realizzabilità, è l’apposizione di container riempiti con idoneo materiale lungo tutta l’estensione della frana, posizionati a tergo dell’attuale barriera in new jersey, finalizzata a rappresentare una ulteriore barriera di protezione al senso unico alternato.

È superfluo rappresentare che l’albero di Pino segnalato dai tecnici nel sopralluogo del 6.12.2022 e ripreso nella sua nota in oggetto, è individuato nella p.lla 567, in ditta srl costruzioni ischia, ed è pertanto a codesto soggetto a cui va rivolta l’ordinanza di abbattimento.

Per tutto quanto sopra detto, si contesta altresì il contenuto dell’Ordinanza del Commissario prefettizio n° 40 dell’11.12.2022 con la quale si dispone alla CMN al fine di dare attuazione alle opere da eseguire.