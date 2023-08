Caterina Mattera è una Panthers!

Un innesto che puntella il roster per la prossima stagione sportiva: energia, forza fisica e tanta voglia di emergere, le Panthers Roseto hanno raggiunto l’accordo con la giocatrice Caterina Mattera. Nata a Lacco Ameno, comune situato sull’isola di Ischia, classe 2001, Mattera è un centro di 184 cm cresciuta nella Cestistica Ischitana che vanta, nonostante la giovane età, diverse esperienze in Serie A con Battipaglia e in Serie A2 con Montecatini e Broni.

Lunga moderna, buona passatrice dalle mani educate, sa giocare sia spalle che fronte canestro e può far sentire tutta la propria potenza a rimbalzo. Sarà, di fatto, il cambio delle lunghe titolari e avrà il compito di dare tanta energia e dinamismo sotto le plance uscendo dalla panchina.

Il Direttore Sportivo Massimiliano Pasini ha commentato l’arrivo del nuovo innesto: “Mattera sarà una giocatrice molto utile per la nostra squadra. Fa della forza fisica una delle sue armi principali e, soprattutto, ha tanta voglia di riscattarsi dopo un’annata un po’ difficile. L’abbiamo sentita decisa, grintosa, molto motivata nel voler dimostrare tutte le sue qualità e quindi non abbiamo avuto nessun dubbio nel portarla qui a Roseto”.

Nella carriera della ventiduenne anche l’importantissima parentesi con la maglia della Nazionale. La giovane cestista, dopo essere stata la prima ischitana a prendere parte ad un campionato europeo, è diventata anche la prima a tornare a casa con un prestigioso riconoscimento. Caterina ha conquistato la medaglia di bronzo all’Europeo di Basket Femminile Under 16, svolto a Bourges in Francia, nel 2017. Le azzurre allenate da coach Roberto Riccardi hanno battuto, nella finale valida per il 3° posto, la Lettonia con il punteggio di 48-42. In quella gara, ottima la prova di Mattera che, in circa 17 minuti giocati, ha siglato 7 punti e 6 rimbalzi. Il percorso con la Nazionale è andato avanti, da annotare altresì l’avventura sempre con l’Italia ai Mondiali Under 17 di Minsk nel 2018. Ora l’occasione di affermarsi in forza alle Panthers Roseto.