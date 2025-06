Dopo l’avventura agli Europe Cup Qualifier 2025, la Nazionale femminile italiana Open 3×3 è pronta a rilanciarsi nel circuito internazionale. Tra le protagoniste c’è Caterina Mattera, classe 2001, originaria di Panza (Ischia) e attualmente in forza al Vicenza Basket. Giocatrice solida, con alle spalle già diverse esperienze nelle selezioni giovanili della FIP, Mattera è stata confermata nel gruppo selezionato da coach Angela Adamoli per affrontare una delle estati più intense della scena internazionale 3×3.

La squadra Azzurra

A comporre la squadra azzurra, insieme a Caterina Mattera, c’erano Raelin Marie D’Alie (1987), atleta di grande esperienza in forza al San Martino di Lupari, Sofia Frustaci (2001) dell’Alpo Basket, Carlotta Gianolla (1997) della Libertas Basket School Udine, Elisa Pinzan (1999) che milita nello Slavia Banska Bystrica in Slovacchia e Ludovica Angela Daniela Sammartino (2005), giovane prospetto della Libertas Moncalieri. Il gruppo è stato guidato da Angela Adamoli, storica figura del 3×3 italiano, mentre il responsabile del settore squadre nazionali 3×3 è Stefano Mancinelli.

Il cammino agli Europe Cup Qualifier

Dopo il raduno al CPO dell’Acqua Acetosa e le amichevoli disputate a Zagabria, l’Italia ha raggiunto Kosice, dove ha affrontato un girone complicato contro Israele, Lituania, Slovenia e Gran Bretagna. Il debutto è stato positivo, con una vittoria per 15-10 contro Israele. Tuttavia, nelle successive tre partite, le Azzurre hanno ceduto il passo a Lituania, Slovenia e infine alla Gran Bretagna, venendo così eliminate dalla corsa alla qualificazione diretta alla fase finale dell’Europeo. Mattera ha lasciato il segno in tutte le partite, con una prestazione concreta e costante: ha segnato 1 punto contro Israele, 4 nella sfida con la Lituania, 3 contro la Slovenia e ancora 1 nella gara con la Gran Bretagna. La sua capacità di fornire equilibrio in campo, soprattutto in fase difensiva e nel gioco interno, ha rappresentato un punto di riferimento per il sistema azzurro.

Prossima tappa: Women’s Series Vienna Stop

Archiviata la tappa slovacca, l’Italia si prepara ora alla FIBA 3×3 Women’s Series – Vienna Stop, in programma dal 12 al 14 giugno. Le Azzurre sono state inserite nel Girone A, dove affronteranno due avversarie di grande spessore: l’Olanda, squadra leader del circuito stagionale e vincitrice di due tappe, e la formazione di Madrid. Per l’Italia, che ha già centrato due volte i quarti di finale in questa stagione, Vienna rappresenta un’occasione chiave per confermarsi e tentare il salto verso le fasi finali.

Un’estate ancora lunga

Il calendario internazionale delle Azzurre non si ferma a Vienna. Il 23 giugno, l’Italia affronterà Madagascar e Cina, mentre il 25 sarà il turno di Australia e Polonia. Si tratta di sfide di grande valore tecnico, fondamentali per accumulare punti utili nel ranking FIBA e proseguire nel percorso di crescita del gruppo azzurro in vista dei prossimi impegni continentali e mondiali.

Un’isola che sogna con lei

Al di là delle statistiche e dei risultati, la storia di Caterina Mattera continua a emozionare. Figlia di Maria D’Abundo, presidente della Cestistica Ischia, e di Peppe Mattera, “l’armatore”, Caterina è il simbolo di un legame forte con le sue radici. La comunità di Panza e tutta l’isola d’Ischia la seguono con orgoglio, dimostrando che dietro ogni canestro c’è una storia di passione, sacrificio e sostegno. Con la testa già rivolta ai prossimi impegni, Caterina Mattera è pronta a difendere ancora una volta i colori azzurri. Concretamente, in silenzio, ma con la determinazione di chi sa che rappresentare l’Italia è un onore e una responsabilità. E che da un’isola si può arrivare ovunque.