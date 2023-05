Caterina Iacono “Villa Joseph, nessuno tocchi i nostri nonni”

Villa Don Orione a Casamicciola – scrive Caterina Iacono, candidata sindaco della lista “Ricostruiamo Casamicciola” -, l’ospizio che doveva essere ricovero dei poveri e che invece si è trasformato in una normale srl sull’orlo del fallimento. Da anni si dibatte sulla chiusura di Villa Don Orione a causa difficoltà economiche della società che da anni, con alterne vicende, gestisce la struttura che fu donata a diversi ordini religiosi dalla pia signora Giuseppina Morgera che volle farne uno ospizio per i meno abbienti. Mai intento fu disatteso! Ma adesso si è arrivati all’assurdo!

Le famiglie degli anziani cacciati da Villa Joseph sono denunciate penalmente per abbandono di incapaci, le famiglie dei nostri anziani che alloggiano a pagamento (con rate da 1500 euro) presso la struttura il 24 aprile sono state denunciate per abbandono di incapaci. E’ qualcosa di paradossale e inaccettabile!

Invitiamo sua eccellenza il vescovo affinché intervenga autorevolmente con l’obiettivo di non far spostare i nostri nonni e che siano loro, i più deboli, a pagarne le conseguenze. Saremo ricevuti nei prossimi giorni da Sua Eccellenza e al Senato della Repubblica – conclude – ma i nostri nonni non devono abbandonare la nostra isola!