Caterina Iacono: “Strisce blu, un altro colpo alle tasche di Casamicciola”

Dal 21 aprile 2023 tariffe strisce blu sulle strade di Casamicciola. Noi di Ricostruiamo Casamicciola – si legge nel comunicato di Caterina Iacono – proponiamo l’introduzione di una tariffa fissa di euro 0,50 cent per tutti i casamicciolesi ed ischitani ed abbonamenti incentivanti per tutti sia turisti che residenti isolani. Sempre nello spirito di favorire il rilancio di Casamicciola Terme che è ISCHIA come segno di politica sociale unitaria e strumento di moderno marketing di incentivazione a venire a Casamicciola, vivere Casamicciola, comprare a Casamicicola”