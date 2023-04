Caterina Iacono: “Siamo qui per una nuova avventura”

Oggi siamo qui per dar vita a una nuova avventura”, dichiara la candidata, “e lo facciamo con l’obiettivo di ricostruire il nostro territorio, di farlo rinascere dalle sue ceneri e di costruire un futuro migliore per noi e per le generazioni future”. “Il gruppo che mi sostiene è composto da persone che hanno imparato a rialzarsi dopo le avversità, a lottare per la propria terra e per il proprio futuro. Sono persone che hanno dimostrato di avere coraggio e determinazione, e che ora si candidano a rappresentare la loro comunità.”

“Non vogliamo solo ricostruire le case e le strade”, prosegue la candidata, “ma vogliamo ricostruire anche il tessuto sociale della nostra Casamicciola. Vogliamo creare opportunità per i giovani, sostenere le attività produttive locali e promuovere la cultura e le tradizioni del nostro territorio”.”Nelle nostre vite abbiamo imparato che insieme si può fare molto di più che da soli”, conclude la candidata, “e questo sarà il principio guida della nostra azione politica. Siamo pronti a metterci in gioco, a dare il massimo e a lavorare con passione e dedizione per la nostra Casamicciola Terme”.