Caterina Iacono: “Pronta la lista RicostruiAMO Casamicciola, noi la vera alternativa politica”

L’attivismo per la nostra amata Casamicciola è sempre ardente e mai si arrende dinanzi alla politica malsana di cui è stata vittima. Non ho assolutamente intenzione di guardare passivamente il futuro del mio Comune nelle mani di politici incapaci e privi di senso civico. Non voglio essere vittima di una politica clientelare, corrotta, inerme dinanzi alla morte dei propri figli. Il nostro impegno politico si è sempre tradotto nel donare incondizionatamente, senza ricevere nulla in cambio.

Eppure, da anni grido a gran voce le criticità della nostra terra, soprattutto sotto il profilo idrogeologico, sulla scorta di numerosi studi di docenti, tecnici, ingegneri e architetti. A partire dal compianto prof. Ortolani. Tutto ciò che di negativo avevo preannunciato (ad esempio da anni invocavo la pulizia degli alvei) si è verificato. Le mie non erano chiaroveggenze ma tragedie purtroppo preannunciate e basate tutte su un’attenta ed acuta osservazione della realtà.

Pertanto, scendo in campo, con l’auspicio che il popolo casamicciolese non si asserva ancora una volta alle promesse di chi lucra sulla vita altrui e sparisce nelle tragedie. Casamicciola non ha bisogno di eroi o difensori della patria ma solo di essere ripensata, ricostruita. Con me ci sarà una squadra di professionisti, animata dalla voglia di dare il massimo per la nostra terra. La nostra sarà una lista civica e non partitica, che si chiamerà “RicostruiAMO Casamicciola”. E non sarà né di destra né di sinistra. Perché riteniamo che per rifare una strada o per tutelare il verde pubblico non occorrano cittadini orientati politicamente ma solo buone idee da mettere in campo. Noi ci siamo e siamo la vera alternativa alle prossime elezioni comunali.