Casting comparse per il film “Nata per te”

Sono iniziate a Napoli le riprese del film “Nata per te” tratta dalla storia di un’adozione di Luca Trapanese che ha commosso l’Italia intera. Il film, prodotto dalla Bartleby, Cattleya e diretto dal regista Fabio Mollo sarà ambientato anche ad Ischia. Le riprese avranno luogo a metà Ottobre. Per l’occasione il referente sull’isola Michelangelo Messina ricerca comparse composte da ragazzi: 18 – 20 anni e uomini e donne: 20-60 anni. Il casting si terrà Mercoledì 5 ottobre al Bistrò del Calise a partire dalle ore 10:00

Il FILML

Ha adottato Alba nel 2017 dopo che la bambina, abbandonata alla nascita, era stata rifiutata da una trentina di famiglie: ora la storia di Luca Trapanese, già raccontata nel libro edito da Einaudi “Nata per te” scritto a quattro mani con Luca Mercadante, diventerà un film i cui primi ciak sono stati battuti in questi giorni a Napoli. Produce Cattleya, alla regia Fabio Mollo, già dietro la macchina da presa del primo film originale Prime Video Italia “Anni da Cane”.

Trapanese, nel frattempo diventato Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Napoli nella giunta del Sindaco Gaetano Manfredi, è il primo single omosessuale che in Italia sia riuscito ad adottare una bambina (Alba convive con la Sindrome di Down) e il suo iter ha di fatto inaugurato il registro degli affidi previsti dalla legge italiana, in casi particolari, per i single.

Tutti i proventi del film “Nata per te”, Luca Trapanese,che in piena campagna elettorale aveva scritto una lettera a Giorgia Meloni per invitarla a pranzo, presentarle Alba e dimostrarle che anche loro sono una famiglia, un invito a cui la leader di Fratelli d’Italia aveva risposto positivamente, li destinerà ad associazioni che si occupano di sostenere le persone con disabilità e le loro famiglie.