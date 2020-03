Castigat ridendo mores? Adesso no, grazie! | #4WD

Non sono totalmente d’accordo sulla posizione assunta da Don Carlo Candido nella sua replica a quella politica e quella stampa che, pur di guadagnare visibilità e lettori, avevano cavalcato la notizia che un presunto “untore” avesse presenziato alla messa pontificale del Vescovo nel giorno di San Giuseppe della Croce. Per quanto falsa o inesatta fosse, con tutta probabilità lo stile proprio di un sacerdote avrebbe suggerito toni decisamente diversi e più confacenti alla circostanza e alla necessità di ridicolizzare col condimento del perdono la cattiveria gratuita di quei “qualcuno” su un argomento così importante e in un momento particolarmente delicato per tutti. Questo, senza dimenticare incertezze e comportamenti della Chiesa ischitana nell’applicazione non proprio impeccabile delle disposizioni progressivamente vigenti nell’emergenza coronavirus.

Tuttavia è il caso di ricordare, a mo’ di paragone, la posizione del direttore de “Il Fatto Quotidiano” Marco Travaglio, che non più tardi di un paio di giorni fa aveva, per così dire, speculato sulla positività al virus dell’ex capo della protezione civile Guido Bertolaso e del consulente del governatore lombardo Fontana nell’ambito di un suo intervento. A poco è servito citare un qualunquistico “sulla salute non si scherza, gli auguro di guarire presto”, dopo avergli dedicato poche righe prima una cospicua dose del suo immancabile e fuori luogo sarcasmo. A Ischia, invece, uno dei protagonisti della vicenda che ho appena raccontato, bastonato dalla gettonatissima replica di Don Carlo e non pago del suo piccato articolo di contrattacco, ha ben pensato di andare oltre, esultando o quasi sui social per lo stato di quarantena del prelato, pur di corroborare la sua posizione che, a giudizio dello scrivente, è stata gestita decisamente al limite della legalità in materia di privacy. Di certo, in totale assenza di tatto e buon gusto.

E per questa volta mi fermo qui, che è meglio per tutti!