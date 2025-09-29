Castellani “Visita Mattarella in Kazakistan rafforza le relazioni”

“Le nostre aziende vendono bene prodotti di vario tipo, dalla meccanica ai beni di consumo. La nostra meccanica va molto bene in questo Paese, i beni di consumo hanno registrato una crescita notevolissima negli anni recenti: mobilio, moda, accessori, oggetti per la casa, elettrodomestici, anche autovetture”, ha spiegato Castellani. “E’ un Paese che ha un profondo amore per il prodotto italiano, lo apprezza moltissimo e ne riconosce le qualità”, ha proseguito. Il direttore dell’Ice si è detto poi “ottimista” per le prospettive future. “Il momento non è dei migliori per il Kazakistan a livello economico perchè il tenge (moneta locale) ha perso di valore, c’è un pò di inflazione. Ma nonostante questo resta la vicinanza, la simpatia, la passione per il prodotto italiano che penso ci permetterà di fare bene anche nel futuro”, ha dichiarato ancora. “Bisognerà vedere i risultati quest’anno, ma ricordiamoci che il 2024 è stato per noi un anno record, col secondo export più alto di sempre dopo il 2005. Erano 19 anni che non vedevamo risultati simili, quindi un pò di flessione quest’anno ci potrebbe essere, ma ove ci fosse quest’anno speriamo di ricrescere poi nel 2026”, ha concluso.
– Foto Italpress –
(ITALPRESS).