Quest’anno si è riusciti, forse, a fare il giusto mix con giovani di prospettiva e livello e persone che comunque hanno, tra virgolette, sempre fatto bene in questi campionati e quindi possono darci una mano e credo che ci sia stato veramente il giusto mix per ben figurare. Però, ripeto, il campionato è ancora lungo e crediamo fortemente in questo gruppo di ragazzi e vogliamo dar loro la possibilità di mettersi in mostra.