Castagna: “Sfiduciato per logiche di altra natura”

In attesa della conferenza stampa annunciata per giovedì 30 giugno alle 18.00, Giovan Battista Castagna ha reso nota la sua sfiducia sui social: “Tre consiglieri di minoranza e quattro di maggioranza (Angela Di Iorio, Nuccia Carotenuto, Nunzia Piro e Giovanni Barile) hanno firmato il documento di sfiducia siglando di fatto lo scioglimento del consiglio comunale. Ne prendo atto – scrive – , pur rammaricato dal fatto che questo succeda in piena stagione estiva e con una serie di problematiche da affrontare. Ma evidentemente nella logica degli attori di questo gesto hanno prevalso logiche e dinamiche di altra natura. Nel frattempo, ringrazio per i tanti attestati di stima che sto ricevendo dalla gente di Casamicciola e non solo.”