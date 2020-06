Castagna e Baldino riaprono il mercato con il raddoppio: Pio Monte e Piazza Bagni

Ida Trofa | A Casamicciola non servono i servizi e gli uffici, basta il dirigente firma tutto. Un “110“ assunto per gli uffici del terremoto ed in grado, davvero di togliere tutte le castagne dal fuoco. L’ultima vicenda riguarda il mercato di Casamicciola Terme da tenere si negli spazi del Pio Monte e a Piazza Bagni. Il comando Vigili di Giovanni Mattera e l’ufficio attività produttive non autorizzano cosi ci pensa l’UTC con il Parere di Mimmo Baldino e a firma alla solita ordinanza del sindaco Giovan Battista Castagna investito dei poteri di Costantino V. Tutto pronto per la vendita su suolo pubblico tre volte a settimana. Il contenuto della Ordinanza Sindacale ed il parere tecnico che da il via libera alle bancarelle è tutto da leggere. Previsti tamponi anti covid, termoscanner e sanificazioni periodiche a carico dei venditori all’ingresso dell’area mercatale.

Se Baldino si limita con il suo parere a citare la norma e l’emergenza COVID 19 indicando come aree mercatali il piazzale del Pio Monte e il parcheggio di Piazza Bagni a fare la storia delle ordinanze casamicciolesi è la numero 132 . L’Ordinanza Sindacale N.132 DEL 18 giugno 2020 di fatto riapre il Commercio su aree pubbliche in forma itinerante – Utilizzo delle aree all’interno del complesso immobiliare “Pio Monte della Misericordia” (lato est) e di parte dell’ampio parcheggio di Corso Garibaldi con la Ripresa delle attività di vendita . Il sindaco Castagna cosi scrive: “Premesso che la diffusione del Virus Covid-19 ha determinato una situazione in relazione alla quale, sono stati adottati vari provvedimenti finalizzati al contenimento del contagio e alla gestione delle situazioni di criticità derivanti dallo stesso, con la definizione di misure di prevenzione rivolte sia ai cittadini che alle organizzazioni pubbliche che private- scrive l’ingegnere Castagna- il “protocollo di sicurezza anti/diffusione SARS-CoV-2 nelle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti) disposto con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n° 49 del 20/05/2020; Considerato il rilievo sociale e soprattutto economico che l’attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante svolge nell’ambito della comunità casamicciolese ed in considerazione delle peculiarità del territorio comunale e degli usi della popolazione si è ritenuto, pertanto, opportuno, dopo un lungo periodo di isolamento, autorizzare l’utilizzo dell’area, lato est, all’interno del complesso immobiliare “Pio Monte della Misericordia” nonché, per “diluire”, al fine di evitare eventuali assembramenti, la frequenza degli operatori e dei cittadini, di parte dell’ampio parcheggio di Corso Garibaldi, per l’attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante“.

Ora però le attività riprendono facendo fede sulle planimetrie e la relazione tecnica, elaborati dall’Ufficio Tecnico Comunale, nel rispetto delle prescrizioni e delle raccomandazioni di cui alle linee guida citate, relativi alle due aree individuate.

Lo rileva ancora il primo cittadino sottolineando che : “l’attività di vendita di che trattasi dovrà svolgersi nel rispetto delle prescrizioni di cui al “protocollo di sicurezza anti/diffusione SARS-CoV-2“ nonché nel rispetto di quanto rappresentato negli allegati layout dell’UTC in particolare, le prescrizioni della presente ordinanza rivestono il carattere della urgenza e necessità, nonché della proporzionalità e adeguatezza, in quanto imposte dalla particolare contingenza del momento dovuta all’emergenza epidemiologica ancora in atto“.

In tal senso Castagna ordina che a decorrere dall’ 19 Giugno 2020 l’area, lato est, all’interno del complesso immobiliare “Pio Monte della Misericordia” nonché, parte dell’ampio parcheggio di Corso Garibaldi potranno essere utilizzate per l’attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante nel rispetto di quanto individuato da Mimmo Baldino . Nell’area all’interno del complesso immobiliare “Pio Monte della Misericordia”, lato est, l’attività di vendita è consentita nei soli giorni di Lunedì e Venerdì dalle ore 8,°° alle ore 13,°°; nell’ampio parcheggio di Corso Garibaldi l’attività di vendita è consentita nel solo giorno di Mercoledì dalle ore 8,°° alle ore 13,°°; è fatto obbligo a tutti gli operatori economici, regolarmente autorizzati ai fini della TOSAP, che intendono partecipare alle attività di vendita, di sottoporsi mensilmente a tampone orofaringeo e/o a test sierologico da esibire al personale incaricato all’atto dell’accesso all’area di vendita.

E’ fatto carico agli operatori economici destinatari della presente ordinanza di rispettare gli allegati layout, nonché di rispettare e far rispettare agli utenti gli obblighi e le raccomandazioni di cui al “protocollo di sicurezza“.Gli operatori economici che pongono in vendita merce usata sono obbligati a provvedere, prima dell’apertura giornaliera, alla sanificazione della merce ed a esibire, a richiesta, la certificazione di avvenuta sanificazione; rinvia alla relazione del Responsabile dell’AREA III^ che allegata in copia al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale, in merito al contingentamento degli accessi dei cittadini nelle aree interessate;tutti i cittadini che intendono fare ingresso nelle aree interessate saranno sottoposti alla verifica della temperatura con apposito termoscanner; l’ingresso sarà interdetto a coloro che faranno registrare una temperatura superiore ai 37,5°.

I controlli sono demandati all’AREA III^ Tecnica che dovrà provvedere, al fine di assicurare il distanziamento interpersonale, a posizionare idonea segnaletica orizzontale e verticale che indichi altresì le corsie di entrata ed uscita a senso unico e quant’altro ritenuto opportuno dal punto di vista logistico, organizzativo e di presidio dell’area, nonché l’acquisto del termoscanner. L’AREA I^ invece dovrà provvedere al rilascio delle autorizzazioni ai fini TOSAP.

Castagna chiama in causa anche Il Comando di Polizia Locale che dovrà vigilare ,avvalendosi, eventualmente, della collaborazione della Protezione Civile e/o di Associazioni di volontariato presenti sul territorio, l’obbligo di controllare la corretta attuazione delle misure di contenimento, previste dalla presente Ordinanza Sindacale nonché dal “protocollo di sicurezza“. Avverso il provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, al T.A.R. Campania, sede di Napoli, ovvero entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. La Società in house “AMCA” cui è fatto carico di svolgere l’attività di raccolta rifiuti, pulizia e disinfezione delle aree e sanificazione dei locali WC. Con questo ultimo procedimento si scrive l’ennesima pagina delle incredibile peripezie della vendita su suolo pubblico a Casamicciola. E non finisce qui!