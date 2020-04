Caso Villa Mercede. Rosario Caruso: “Valuteremo le misure più idonee per tutelare i lavoratori e la popolazione”

Mi è stato appena comunicato – scrive il sindaco di Serrara Fontana, Rosario Caruso – che 5 pazienti di Villa Mercede sono risultati positivi. I 5 pazienti sono asintomatici dunque in buono stato di salute.

Si attende ancora l’esito del tampone effettuato alla nonnina deceduta quindi fino a quando non verrà comunicato l’esito è difficile ricostruire la rete dei contatti e dunque individuare la persona o le persone che presumibilmente hanno contagiato i pazienti.

Al momento sono stati effettuati i tamponi a tutti i pazienti e a 8 dipendenti,domattina saranno effettuati i tamponi ai restanti operatori.

L’equipe del Rizzoli è giunta nella Rsa per i necessari adempimenti, tra questi la valutazione sull’opportunità o meno di trattare i pazienti positivi in ospedale.

Sulla base delle valutazione mediche – conclude il primo cittadino – valuteremo le misure più idonee per tutelare i lavoratori e la popolazione.