Caso sospetto al Rizzoli. Negativo il tampone. L’esito dal Cotugno di Napoli. L’allarme resta

Allarme Covid -19. Ancora caos ed incertezze al Rizzoli. Negativo il tampone di uno dei presunti casi di COVID 19 presentatisi al Rizzoli di Lacco Ameno sul finire della scorsa settimana, quando ormai, improvvidamente e senza le necessarie misure di prevenzione e cura, si era chiuso il centro Med-COVID.

La riapertura con il brivido del PO Anna Rizzoli si conclude con il lieto fine. Un lieto fine a metà. Almeno lo fa agli atti e nei risultati ufficiali resi dalla Task force della Regione Campania che opera per il contrasto alla diffusione del virus. Stando agli esiti resi noti,infatti, nessun nuovo contagio al COV Sars 2 è stato rilevato nei risultati dei tamponi processati dai laboratori accreditati. Nello specifico è risultato negativo al Coronavirus il tampone prelevato ad una uomo giunto al Rizzoli domenica. L’ uomo, poco meno che 80 enne, residente ad Ischia, è già affetto da patologie pregresse.

L’anziano al momento del ricovero presentava sintomatologie analoghe al Covid 19 ed anche gli esiti delle tac e dei test rapidi avevano fatto temere per il peggio. L’ennesima confusione in una gestione votata all’insabbiamento, pericoloso, del contagio che in quel del Presidio di via Fundera sta generando mostri e tensioni.

L’Ospedale Cotugno di Napoli concluso l’esame del tampone afferente il paziente ischitano, nella serata ha ufficializzato il responso: il tampone è negativo.Questa volta è andata bene. Ma non sarà sempre cosi. La speranza e la buona sorte non porteranno lontano, né eviteranno il peggio. Serve programmazione e percorsi dedicati.

Il Virus è una realtà, un’infezione che non fa sconti e confidare sempre nelal buona sorte non basta.