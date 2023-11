Caso Sanagre, sconto “di pena” per il Real Forio dopo il patteggiamento

Fa tutto il Real Forio. Dopo la fine del rapporto con il calciatore Ali Sangare, il Real Forio ha continuato a trovarsi in “fallo”.

La Procura Federale FIGC, nella composizione Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. I. Simeone; Avv. N. Pomponio ha condannato il Real Forio ad un’ammenda di euro 800.

Il processo. La società A.S.D. Real Forio 2014; per rispondere: a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva Rilevato che la società A.S.D. Real Forio 2014 ed il sig. Ali Sangare hanno definito la propria posizione ai sensi dell’art. 126 Codice di Giustizia Sportiva; Rilevato che con Comunicato Ufficiale n. 353/AA è stato pubblicato l’accordo raggiunto con il sig. Ali Sangare e con la A.S.D. Real Forio 2014 ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva;

Rilevato che, tuttavia, con Comunicato Ufficiale n. 48/AA del 31.7.2023 è stato dato atto che la A.S.D. Real Forio 2014 non ha provveduto nel termine perentorio normativamente previsto al pagamento dell’ammenda oggetto dell’accordo, con conseguente risoluzione dello stesso. La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti per la seduta odierna.

All’udienza del 13/11/2023 l’avvocato munito delle procure speciali del soggetto deferito chiedeva, l’applicazione delle sanzioni ai sensi dell’art. 127 C.G.S. e segnatamente per la Società Asd Futsal Quarto (riporta l’errore il comunicato, ndr) la sanzione di euro 800,00 (s.b. euro 1200,00 di ammenda ridotti come sopra). La Procura Federale, in persona dell’avv. A. Dellaccio, prestava il necessario consenso. Il Tribunale Federale, valutate le sanzioni di cui sopra congrue, proporzionate ai fatti e le richieste correttamente formulate, letto l’art. 127 del C.G.S. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania, ritiene di applicare a seguito di patteggiamento per la società A.S.D. Real Forio 2014 € 800,00 di ammenda”.