Caso CPL, anche l’appello assolve Giosi Ferrandino e Silvano Arcamone

“Ho sempre confidato nella Giustizia. Sono felice che questa parentesi si sia conclusa. Ora posso finalmente guardare avanti”.

Lo dichiara Giuseppe Ferrandino, eurodeputato del Partito Democratico, nel

commentare l’assoluzione in Appello che ha confermato la sentenza in primo grado per il processo Cpl Concordia.

“È stata una esperienza dura – ha aggiunto Ferrandino – che ha causato tante sofferenze a me e alla mia famiglia. La conferma dell’assoluzione ci restituisce serenità dopo anni difficili. Ringrazio di cuore il prof. Furgiuele, l’avv. Vignola e l’avv. Guida, il pool di avvocati che mi ha difeso in questi anni con professionalità e abnegazione”.

L’appello, che ha confermato quanto male abbia lavorato la Procura, ha assolto anche Silvano Arcamone, ex dirigente del comune di Ischia. Per entrambi la formula piena: “perchè il fatto non sussiste”.