“Case dell’Acqua”a Forio, decisa la concessione per 5 anni

L’Amministrazione comunale di Forio ha approvato un progetto organico per garantire il funzionamento delle “Case dell’Acqua”. Come è noto, i distributori di acqua trattata e sanificata derivante dalla rete dell’acquedotto pubblico finalizzati alla riduzione del consumo di acqua imbottigliata vennero installati in diversi comuni isolani nel 2016.

In alcuni casi, però, sono stati abbandonati a loro stessi e non risultano funzionanti. Stani Verde ha deciso invece di avviare una procedura per l’affidamento in concessione per cinque anni del servizio di manutenzione ordinaria, straordinaria e gestione dei distributori, in maniera tale da garantire il proseguimento dell’iniziativa e la funzionalità. La delibera approvata dalla Giunta su proposta del sindaco evidenzia che l’Amministrazione, «nell’ambito delle proprie politiche di sostenibilità ambientale e di tutela delle risorse naturali, ha avviato iniziative finalizzate a sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza dell’acqua pubblica ed a promuovere comportamenti responsabili e sostenibili, incentivando il consumo di acqua potabile proveniente dalla rete idrica pubblica, in coerenza con le attuali politiche ambientali, energetiche e di economia circolare; in tal contesto, questo Ente ha inteso valorizzare le risorse territoriali anche attraverso soluzioni che comportano benefici economici per collettività, soprattutto in un periodo di diffuse difficoltà socio-economiche».

Richiama quindi l’avvio nel 2016 dell’iniziativa “Casa dell’Acqua”, «finalizzata all’installazione sul territorio comunale di distributori automatici self-service di acqua potabile a “chilometro zero”, naturale o gassata, microfiltrata e refrigerata, derivate direttamente dalla rete dell’acquedotto pubblico». Gli impianti «rappresentano un servizio aggiuntivo di pubblica utilità e un valore ambientale rilevante, contribuendo in modo significativo alla riduzione dell’utilizzo di bottiglie in plastica monouso e delle relative emissioni associate alla loro produzione, trasporto e smaltimento».

NESSUN ONERE: RISCHIO OPERATIVO IN CAPO AL CONCESSIONARIO

I tre distributori vennero installati al Parcheggio Cenerentola a Panza; alla Chiaia presso il Rione San Severino e al Rione IACP di Monterone.

L’installazione era stata all’epoca affidata alla società “ENCON” e l’affidamento successivamente prorogato per consentire la prosecuzione del servizio di gestione e manutenzione degli impianti».

Il contratto ad ogni modo giungerà alla naturale scadenza il 18 ottobre e di qui la necessità di avviare una nuova procedura per garantire la continuità del servizio.

Già in precedenza la Giunta aveva provveduto a nominare nuovo rup l’arch. Federica Verde in sostituzione del dott. Vincenzo Rando. Confermando al tempo stesso confermato l’interesse pubblico alla prosecuzione del servizio e demandando agli uffici competenti l’adozione degli atti necessari per l’avvio della procedura di affidamento in concessione del servizio di gestione e manutenzione dei distributori esistenti.

Ebbene, l’Utc ha predisposto la documentazione tecnica economica, comprensiva dell’analisi di fattibilità finanziaria relativa al progetto denominato “Affidamento in concessione del servizio di manutenzione ordinaria, straordinaria e gestione dei distributori di acqua trattata e sanificata derivante dalla rete dell’acquedotto pubblico, finalizzato alla riduzione del consumo di acqua imbottigliata”. Il valore complessivo stimato ammonta a 185.819,75 euro oltre Iva per cinque anni. La delibera rileva in proposito che «dal Piano Economico-Finanziario emerge la sostenibilità economica dell’intervento, in quanto i ricavi attesi sono integralmente connessi alla gestione del servizio e non sono previsti oneri a carico del bilancio comunale». Infatti il progetto prevede l’affidamento in regime di concessione di servizi, con trasferimento del rischio operativo in capo al concessionario.

Confermando l’interesse strategico dell’iniziativa, «coerente con gli obiettivi di sostenibilità ambientale, tutela della salute pubblica e risparmio per le famiglie», la Giunta ha ritenuto di avviare le procedure di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento, approvando la documentazione tecnica ed economica. Tutti gli ulteriori adempimenti sono stati demandati al Settore VIII – Patrimonio, di cui è appunto responsabile l’arch. Verde.