Casamicciola. ZTL Corso Luigi Manzi, ultimi giorni per munirsi del permesso

Si porta a conoscenza degli interessati che mancano pochi giorni a far data dal 1 luglio 2021, quando scatteranno le limitazioni al traffico veicolare nella zona di Corso Luigi Manzi. Con la presente, dunque, si invitano tutti i residenti in zona ed aventi diritto a recarsi presso il Comando di Polizia Municipale per munirsi del permesso/deroga per poter accedere nell’area in questione onde evitare di incorrere in contravvenzioni. Il dispositivo entrerà tassativamente in vigore giovedì 1 luglio senza ulteriori slittamenti.