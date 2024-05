Casamicciola, vigili urbani in stato di agitazione! La Cisl FP rimprovera a Giosi la gestione unilaterale e contro legge della Polizia Municipale

Chiesto al prefetto di avviare le procedure di raffreddamento del conflitto. Nella nota il dirigente provinciale Pagano enumera tutte le criticità e le situazioni di illegalità imputate all’Amministrazione comunale, finalizzate ad attuare le proprie strategie e senza tenere conto delle conseguenze anche penali. Deflagra in tutta la sua violenza la “bomba” vigili urbani a Casamicciola. Dopo le iniziative già intraprese nei mesi scorsi la Cisl Funzione Pubblica ha nuovamente proclamato lo stato di agitazione del personale della Polizia Municipale e chiesto al prefetto di Napoli l’avvio delle procedure di raffreddamento. Un vero attacco a Giosi Ferrandino e alla sua gestione unilaterale e illegittima del Corpo, quello del dirigente provinciale del sindacato Vincenzo Pagano.

Nella nota al prefetto, al sindaco, al segretario generale e al comandante della Polizia Municipale, si elencano una ad una tutte le criticità che, oltre a creare malumori tra il personale, espongono il Comune e i suoi responsabili anche a conseguenze penali. Pagano ricorda innanzitutto che «lo scorso ottobre la scrivente O.S. era stata costretta a proclamare lo stato di agitazione del personale ed aveva chiesto il raffreddamento del conflitto, conclusosi positivamente».

La situazione però è poi rapidamente degenerata: «Purtroppo, da fine dicembre 2023, subito dopo la stipula del contratto decentrato e, quindi, la conclusione dello stato di agitazione, l’Amministrazione ha adottato unilateralmente una serie di atti in dispregio della normativa vigente. La scrivente O.S. da mesi chiede un incontro con l’Amministrazione, particolarmente per le questioni riguardanti la Polizia Municipale, senza mai ottenere riscontro. Particolarmente grave è il disagio patito dai lavoratori della Polizia Locale che a oggi sono costretti a subire una serie di ingerenze messe in atto dall’Amministrazione attraverso azioni unilaterali, talvolta contro legge».

LE VOCI SUI LICENZIAMENTI

Se Giosi e compagni sfuggono al confronto, si susseguono le “chiacchiere” che sarebbero funzionali alle strategie dell’Amministrazione: «Attraverso alcuni organi di stampa locali si continua a sostenere che gli operatori di Polizia Municipale (assunti nella fase commissariale del Comune di Casamicciola) sono stati assunti illegittimamente. Cosa gravissima è che anche componenti dell’amministrazione continuano a sostenere che l’assunzione è illegittima e che gli operatori di Polizia Municipale devono essere licenziati. Voci architettate probabilmente per giustificare il mancato aumento delle ore ai vigili part time al 33%, che secondo la vigente normativa ad oggi dovrebbero avere un contratto con almeno il doppio delle ore settimanali».

Ancora una irregolarità viene imputata all’Ente, frutto sempre della volontà di gestire il Corpo come “cosa propria” degli amministratori: «L’Amministrazione, pur di non aumentare le ore dei part time e per bandire un “proprio” concorso, nel nuovo fabbisogno si è “inventata” la figura del “vigile interprete”. Si precisa che il “vigile interprete” è una figura inesistente contrattualmente e non prevista dalla legge n.65/1986, né dalla legge regionale n.13/2003. E’ doveroso precisare che i vigili assunti con l’ultima selezione, tra cui anche i part time, hanno sostenuto e superato positivamente la prova di lingua straniera, quindi, conoscono benissimo almeno una lingua straniera».

LA CIARAMAGLIA COMANDANTE

La Cisl torna poi sulla questione della illegittima nomina del comandante della Polizia Municipale, già sollevata in precedenza, ma non tenuta in considerazione dai vertici del Comune: «A ciò si aggiunge il fatto che ad oggi il Corpo di Polizia Municipale di Casamicciola è retto da un amministrativo, poiché il Sindaco ha revocato l’incarico al Comandante, affidandolo ad interim al Responsabile dell’Area Demografica assunto ai sensi dell’ex art. 110 comma 1 del Dlgs 267/2000. Si precisa che all’interno del Corpo di Polizia Municipale vi è un Funzionario, con grado di Capitano, che ha svolto diverse volte il ruolo di Comandante (anche nella fase commissariale). La vigente normativa stabilisce che il ruolo di Comandante deve essere assegnato al più alto in grado. L’attuale Comandante, essendo amministrativo, non ha alcun grado, né alcuna qualifica per svolgere il ruolo di operatore di Polizia Municipale.

Le recenti fonti giurisprudenziali, non ultima la sentenza del Consiglio di Stato n. 2518/2024 del 15/03/2024 confermano che la funzione di Comandante dei Vigili Urbani può essere assunta soltanto da personale dei “ruoli” della stessa Polizia Locale. La ratio di tale scelta legislativa risiede nel fatto che il personale dei ruoli della PM viene originariamente reclutato con certi criteri e secondo determinati profili professionali e formativi, tali da poter svolgere funzioni di polizia giudiziaria, di sicurezza pubblica e stradale (mansioni di una certa delicatezza che non sono abilitati a svolgere funzionari e dirigenti di altri settori “ordinari” dell’ente)».

Pagano chiama in causa la giurisprudenza amministrativa per bocciare la scelta di Giosi: «Il Consiglio di Stato sezione V con sentenza n. 3717 del 23 aprile 2024 ha dichiarato illegittima la procedura per l’attribuzione di un incarico a contratto, ex art. 110, comma 1 del Dlgs 267/2000, avviata dall’Ente senza la preventiva verifica dell’assenza di adeguate professionalità tra i dipendenti a tempo indeterminato del proprio organico. Pertanto, nel caso in specie è palese la violazione delle norme, poiché il Comune di Casamicciola ha tra i propri dipendenti a tempo indeterminato una figura professionale che può svolgere il ruolo di Comandante, per cui non può affidare l’incarico ad interim ad un dipendente assunto a tempo determinato attraverso la procedura di cui all’ex art. 110 e che tra l’altro è inquadrato nei ruoli amministrativi».

CHIUSA LA PEC

Sotto il profilo penale e dei rapporti con l’autorità giudiziaria, oltre a quelli con gli utenti, la Cisl rileva un ulteriore “atto di forza” dell’Amministrazione casamicciolese: «L’ultima e gravissima azione posta in essere dall’amministrazione, è stata quella di chiudere l’indirizzo pec della Polizia Municipale e con essa tutti i registri di protocollo del Comando. In pratica tutte le corrispondenze destinate alla Polizia Municipale, compreso atti riservati della Procura, non vengono più ricevute. Ad oggi non è più possibile inviare pec alla Polizia Municipale, né tantomeno protocollare atti e richieste di nessuna natura. Ciò potrebbe comportare gravissime conseguenze anche di tipo penale. Da tali atteggiamenti si percepisce una volontà dell’Amministrazione di voler “condizionare” e limitare l’operato della Polizia Municipale.

La situazione venutasi a creare nel Corpo di Polizia Municipale è paradossale, poiché si rischia che tutti gli atti prodotti dalla stessa siano illegittimi. In particolar modo è palese che gli atti di pg risulterebbero discutibili». Di qui l’invito al prefetto ad attivare le procedure di raffreddamento, anticipando che dallo stato di agitazione si potrà passare anche ad azioni ancora più clamorose: «Pertanto, la scrivente O.S., nel dichiarare lo stato di agitazione degli appartenenti il Corpo di Polizia Municipale dell’Ente, richiede a Sua Eccellenza il Prefetto della Provincia di Napoli, l’avvio delle procedure di raffreddamento del conflitto, con le iniziative che riterrà più idonee ed atte a scongiurare ulteriori e più incisive azioni di lotta del personale dipendente del comune di Casamicciola Terme e ripristinare la legalità». Per Giosi Ferrandino una bella “gatta da pelare”…

