Casamicciola, vigilanza estiva affidata alla Cosmopol per garantire la sicurezza

Ugo De Rosa | Il Comune di Casamicciola si attiva per garantire la sicurezza nel periodo estivo, affidando il servizio di vigilanza e pattugliamento sul territorio comunale e presso il molo turistico, che verrà effettuato appunto nel periodo agosto-settembre nelle ore notturne.

L’affidamento è avvenuto con determina a contrarre semplificata ing. Michele Maria Baldino.

La necessità di tale iniziativa viene motivata evidenziando che «dopo i tragici eventi del novembre 2022, l’Amministrazione si sta prodigando in una campagna di promozione turistica del territorio, anche al fine di fronteggiare la difficile situazione finanziaria in cui versano gli operatori economici, già fortemente compromessa dalle crisi degli anni passati (terremoto, covid, guerra, ecc.); tale campagna sta producendo i suoi effetti, avendo registrato numerose presenze di ospiti, stranieri e non, e tale trend è in crescita per il restante periodo della stagione estiva; che per offrire un servizio adeguato agli ospiti, occorre garantire la sicurezza del territorio, soprattutto nei periodi della giornata in cui non è assicurata la presenza della polizia municipale (dalle ore 23:00 alle ore 06:00)».

In generale, il servizio dovrà comprendere: «controllo aree al fine di verificare e disciplinare i flussi di persone ed autoveicoli in ingresso e in uscita; esecuzione di interventi rapidi per far cessare eventuali turbative da parte di estranei; supporto, in caso di necessità, di una Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24, per richiedere l’intervento in ausilio delle pattuglie radiomobili in servizio di pronto intervento; segnalazione immediata alle Autorità competenti (Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia di Stato, ecc.) di tutte quelle situazioni di anormalità o anche di semplice sospetto che avessero a verificarsi nell’esecuzione del servizio e per le quali non vi sia possibilità di provvedere personalmente; controlli al fine di verificare che all’interno delle aree non vi sia la presenza di persone non autorizzate».

La vigilanza dovrà essere effettuata tutti i giorni con tre operatori. Il costo medio è stato stimato in 14,50 euro all’ora, dunque per un importo di circa 18.270 euro oltre Iva, ovvero 22.289,40 euro. Calcolando un importo netto giornaliero di 304,29 euro.

Baldino si è avvalso dell’affidamento diretto senza consultazione di più operatori, evidenziando anche che le prestazioni «non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, in primo luogo per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria».

Inoltre si può derogare al principio di rotazione motivando con il riferimento «all’accurata esecuzione del precedente contratto di vigilanza degli edifici pubblici terremotati». E l’importo modesto lo rende «non rilevante rispetto alle dinamiche concorrenziali del settore di riferimento».

Di qui la procedura semplificata.

Servendosi del portale acquistinretepa.it ha richiesto un’offerta alla “Cosmopol” di Avellino, che ha offerto 18.257,40 euro netti.

A questo punto però Baldino precisa che «per esigenze di spesa può essere, il servizio in questione può essere ricoperto per un numero max di 42 giorni». Un “taglio” nella durata.

L’affidamento è stato formalizzato dunque per l’importo di 12.780,18 euro netti alla luce della minore durata. Impegnando la spesa complessiva di 15.591,81 euro.