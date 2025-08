Casamicciola, un altro incarico “sbagliato”. Ennesima figuraccia alla Casa Cantoniera

A maggio 2024 il rup ing. Grasso aveva incaricato un architetto casertano di supportarlo. Dopo un anno sono emerse irregolarità nella comprova dei requisiti e la responsabile dell’Area Tecnica ha provveduto alla revoca. Finora non era stata svolta alcuna attività…

Un altro “inciampo” del Comune di Casamicciola nell’iter per la realizzazione di un progetto post alluvione. E si tratta dell’importantissimo “Intervento di sistemazione e messa in sicurezza del versante prospiciente la SS 270 nel comune di Casamicciola Terme – Intervento Casa Cantoniera”. Sta di fatto che si è dovuto provvedere alla revoca di un incarico affidato lo scorso anno dal rup ing. Gaetano Grasso, proprio a supporto delle proprie funzioni, per irregolarità nei requisiti.

Come è noto, immediatamente dopo l’alluvione del 26 novembre 2022, si era evidenziata una situazione di grave pericolo che interessava il costone che insiste sulla ex SS 270 via Tommaso Morgera. Qui «l’instabilità del versante ha determinato una gravissima condizione di pericolo a causa della possibilità di franamento di parte del costone e con esso degli immobili sovrastanti la strada». Tanto che all’epoca la strada era stata chiusa prima completamente e poi parzialmente. Gli accertamenti eseguiti dall’Utc avevano puntato l’attenzione sulla realizzazione di interventi e scarichi abusivi da parte di privati.

Inizialmente il Commissario Legnini aveva nominato soggetto attuatore la Città Metropolitana di Napoli, ma il progetto presentato aveva evidenziato aspetti critici e incongruenze, di conseguenza era subentrato il Comune di Casamicciola Terme sia per l’integrazione della progettazione che per la realizzazione dell’intervento, finanziato per 1.890.000 euro.

Il progetto esecutivo redatto dagli ingegneri Massimo Pollice e Giancarlo Zito aveva ricevuto parere favorevole dalla conferenza di servizi.

Il 6 maggio 2024 con verbale lavori di somma urgenza l’ing. Gaetano Grasso, l’ing. Maurizio Michilli, rappresentante dell’impresa S.A.CO.S.E.M., contattata per le vie brevi, il direttore dei lavori ing. Rodolfo Trani e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ing. Alessandro Torrente avevano constatato che, «per ripristinare lo stato di funzionalità e sicurezza dell’area, occorre eseguire lavori di somma urgenza consistenti in lavori di messa in sicurezza del costone prospiciente la ex SS270 (via Tommaso Morgera) al km 26+100, come specificato, nel dettaglio, nel progetto esecutivo e nelle relative integrazioni».

Con determina n. 398 del 28 maggio sempre del 2024, l’ing. Grasso aveva affidato l’incarico di supporto al rup all’arch. Nicola Gallo con studio a San Marcellino in provincia di Caserta per l’importo di 2.840,50 euro oltre Cassa e Iva, ovvero 3.604,03 euro complessivi.

E’ trascorso un anno e al comune di Casamicciola ci si è accorti che qualcosa non andava in quell’incarico che peraltro non era nemmeno stato formalizzato. Infatti con la nota del 28 maggio scorso il rup Grasso e l’attuale responsabile dell’Area V Tecnica arch. Simona Rubino hanno comunicato all’arch. Gallo la revoca dell’affidamento «considerato che nell’ambito della comprova dei requisiti sono state riscontrate irregolarità e pertanto non è stato possibile procedere con esito positivo all’acquisizione della comprova e dunque alla sottoscrizione del disciplinare di incarico e, nessuna attività professionale è stata svolta». Visto che finora Grasso ne ha fatto a meno, quell’incarico era proprio necessario?

La Rubino ha ora dovuto procedere alla formalizzazione della revoca disimpegnando la relativa somma, che sarà riutilizzata sempre per la realizzazione del medesimo intervento. Con la speranza che non emergano ulteriori errori o problemi di qualsivoglia natura.