Casamicciola, uffici comunali chiusi fino al 12 ottobre

Con una apposita ordinanza, il sindaco Giovan Battista Castagna ha prorogato il precedente dispositivo (n. 178/2000) ed ha prorogato la chiusura al pubblico degli uffici comunali fino al 12 ottobre 2020. L’ordinanza riferisce altresì che le modalità di protocollazione avverranno solo in via telematica all’indirizzo di posta elettronica protocollo@pec.comunecasamicciola.it. Per contattare gli Uffici sono attivi i seguenti numeri telefonici (durante i normali orari d’ufficio) e contatti mail/pec:

 Centralino telefono 0815072511

 Presidio fisso di call-centre h24 presso l’Eli-superficie: 081980157 – 3338886940 (solo per le emergenze)

commercio@pec.comunecasamicciola.it; affarigenerali@comunecasamicciola.it; commercio@comunecasamicciola.it; messo@comunecasamicciola.it; turismo@comunecasamicciola.it; Ufficio Segreteria:

telefono 0815072516 telefono 0815072563 segreteria@pec.comunecasamicciola.it; segreteria@ comunecasamicciola.it; Ufficio Tecnico:

telefono 0815072593 lavoripubblici@pec.comunecasamicciola.it ediliziaprivata@casamicciolapec.it llpp@comunecasamicciola.it (UFFICIO RICOSTRUZIONE OPERE PUBBLICHE) urbanistica@comunecasamicciola.it (UFFICIO RICOSTRUZIONE EDILIZIA PRIVATA) Ufficio Economico – Finanziario (Ragioneria) e Personale:

telefono 0815072548 finanze@pec.comunecasamicciola.it; finanze@comunecasamicciola.it; personale@comunecasamicciola.it; Ufficio Polizia Municipale:

poliziamunicipale@pec.comunecasamicciola.it; poliziamunicipale@comunecasamicciola.it; poliziagiudiziaria@comunecasamicciola.it; Ufficio Tributi:

telefono 0815072596 tributi@pec.comunecasamicciola.it; tributi@ comunecasamicciola.it; sisma@comunecasamicciola.it (SISMA 2017 – CAS/ALBERGHI/SOSPENSIONE IMU/TARI, ECC.) Ufficio Anagrafe:

telefono 0815072582 anagrafe@pec.comunecasamicciola.it; anagrafe@comunecasamicciola.it; Ufficio del Sindaco:

