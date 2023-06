Casamicciola trema per il ricorso. Quello strano déjà-vu con il ricorso del 2001

gaetano di meglio | Casamicciola docet. Ironia della sorte, 22 anni dopo, forse, ci ritroviamo allo stesso punto di allora. In attesa di saperne di più, è molto probabile che l’esclusione della lista di Alberto Barbieri dal confronto contro Arnaldo Ferrandino possa riecheggiare anche nell’elezione che ha visto eleggere la figlia di Arnaldo, Ilaria e Giosi Ferrandino sindaco, dopo la sua prima volta avvenuta proprio grazie a quell’annullamento.

Procederemo un po’ a zig zag nel tempo e fare dei salti temporali.

Il riserbo è massimo, tuttavia alla cancelleria del TAR Campania, precisamente alla 2° sezione del tribunale presieduta dal dottor Corcliulo, è stata consegnata la PEC con allegato un dettagliato ricorso contro le elezioni del 14 e 15 maggio a Casamicciola Terme. Un ricorso i cui dettagli sono ancora ritenuti “top secret” e, secondo alcuni, basati su “un merito fondato”.

La presenza di Abramo De Siano tra le fila di Giovan Battista Castagna, ops Peppe Silvitelli, e questa nuova e insolita “liason” con Luigi Mennella, è più di un indizio fino ad ora, però, del tutto immaginato da chi scrive. Io fondamento, però, è l’odio reciproco nei confronti di Giosi Ferrandino. Al primo, evidentemente, non è ancora passata la rabbia per l’esclusione per la pargola di casa dal consiglio comunale di Ischia. Per il secondo, invece, è uno “state of mind”, una ragion di vita.

Il ricorso elettorale, lo spieghiamo agli amici lettori, va inviato al tribunale che, dopo aver fissato l’udienza, notifica alle parti sia il ricorso sia la data fissata. Circostanza, questa, che potrebbe verificarsi nelle prossime ore.

Spoke, teletrasporto.

Siamo al 13 maggio 2001 quando ebbero luogo le elezioni amministrative che videro la rielezione a sindaco di Arnaldo Ferrandino (41 anni) con la lista Centrodestra in una tornata elettorale insolita. Quell’elezione, infatti, vide partecipare solo la lista di Arnaldo perché quella del contendente, Alberto Barbieri fu esclusa dalla competizione.

Una vicenda che si collega alle elezioni dello scorso maggio perché, casi della storia, nel 2001 Simonetta Calcaterra ricopriva il ruolo di Presidente della Sottocommissione che escluse Alberto (non avendone potere, anche se l’esclusione, poi, arrivò dal TAR) e, nel 2023, invece, la stessa dottoressa Calcaterra reggeva le sorti del comune di Casamicicola Terme quale commissario prefettizio. Un intreccio di storie, ruoli e persone che fa sorridere.

Spoke, teletrasporto.

Quella storia del 2001 che poi è arrivata al Consiglio di Stato, però, ha consolidato un principio e un precedente molto, molto chiaro. Il Consiglio di Stato, pronunciandosi proprio sui fatti del 2001 chiarisce che “il sistema introdotto dal d.p.r. 16 maggio 1960 n. 570 regola con rigore il procedimento elettorale per cui deve ritenersi che le prescrizioni in esso fissate debbono essere adempiute inderogabilmente senza che possa farsi luogo a forme equipollenti o variazioni cronologiche, non consentite dalla predetta normativa” (Consiglio Stato sez. V, 6 marzo 1990 n. 263). Questo rigore introdotto nel procedimento elettorale è necessario al fine di rispettare un’altra esigenza, ovvero, quella della “non comprimibile” pubblicità. “Solo in questo modo infatti – dissero i giudici del Consiglio di Stato – è possibile al corpo elettorale di prendere cognizione per tempo di chi siano i candidati eleggibili, consentendo così lo svolgimento di quel colloquio politico tra elettori ed elegendi sul quale si fonda l’equilibrio democratico”.

Spoke, teletrasporto.

Ci sarà corrispondenza tra le due storie? Rivivremo un film già visto? Faremo un viaggio nel passato? Ci troveremo, ancora una volta, a fare i conti con il D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570?

Non ci resta che attendere per scoprire il chi e il come. Il quando? Beh, lo sappiamo, il 14 e 15 maggio 2023.

Nel frattempo, il presidente del consiglio comunale di Casamicciola, Gianfranco Mattera, ha convocato il civico consesso in via d’urgenza per venerdì 16 giugno, in prima convocazione alle ore 17.00 ed in seconda convocazione alle ore 18.00. All’ordine del giorno ci sono i seguenti punti: approvazione verbali precedenti; surroga del consigliere dimissionario Filomena Carotenuto. La seduta del consiglio si terrà presso la sede provvisoria della casa comunale nell’ex Capricho di Calise, in piazza Marina.