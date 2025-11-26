mercoledì, Novembre 26, 2025
Casamicciola, tre anni dopo: una memoria che resta viva

Questa mattina la cerimonia al Celario e il momento istituzionale in Comune per ricordare l’alluvione del 26 novembre 2022. Nel pomeriggio la Messa di suffragio nella Basilica

di Redazione Web
Ci sono ferite che il tempo non sutura e date che non si lasciano archiviare. Il 26 novembre 2022 per Casamicciola Terme resta una di quelle. Questa mattina, a tre anni da quell’alluvione che travolse il paese e segnò per sempre l’isola d’Ischia, la comunità si è ritrovata per una cerimonia sobria ma carica di significato, nel segno del ricordo e della responsabilità.

Alle 9.30, al Celario, luogo simbolo della tragedia, l’Amministrazione comunale ha deposto una corona di fiori alla presenza del Commissario straordinario per la ricostruzione, Giovanni Legnini. Un momento di silenzio e raccoglimento nel punto in cui la furia dell’acqua ha lasciato una delle sue tracce più dolorose, trasformato stamattina in spazio di memoria viva, lontano da ogni retorica di circostanza.

A seguire, alle 10.30, nella Sala Consiliare del Comune, si è svolto il momento istituzionale di riflessione. Insieme al Commissario Legnini era presente il Capo del Dipartimento Casa Italia, Luigi Ferrara, le autorità civili e militari e una rappresentanza degli studenti dell’Istituto “E. Mattei”. La partecipazione dei ragazzi ha dato un senso ulteriore all’incontro: non un semplice tributo formale, ma un passaggio di memoria verso le generazioni che cresceranno in un territorio ferito e chiamato a confrontarsi con la propria fragilità.

Durante la mattinata è stato fatto il punto sugli interventi in corso e su quelli programmati per la messa in sicurezza, il consolidamento e il recupero delle aree colpite dall’alluvione. È emerso con chiarezza come il percorso della ricostruzione e della prevenzione richieda ancora tempi, risorse e soprattutto continuità istituzionale, perché il rischio idrogeologico non si neutralizza con le cerimonie ma con scelte durature e responsabilità condivise.

La giornata si completerà questo pomeriggio alle 18 con la Santa Messa di suffragio nella Basilica di Santa Maria Maddalena, in memoria delle vittime. Un momento di preghiera che chiuderà il percorso odierno di memoria collettiva, nel segno di una comunità che non ha dimenticato e che continua, nonostante tutto, a chiedere attenzione, verità e protezione.

Casamicciola non ha celebrato un anniversario. Ha ricordato un dolore ancora presente e ha ribadito, con discrezione e fermezza, che quella tragedia non può e non deve diventare solo una data sul calendario.

  • Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano. La redazione si occupa dell'analisi e della pubblicazione fedele degli atti e dei documenti ufficiali, garantendo un'informazione precisa, imparziale e trasparente. Ogni contenuto viene riportato senza interpretazioni o valutazioni personali, nel rispetto dell’integrità delle fonti e della veridicità dei fatti.

