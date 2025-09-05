Casamicciola tra “persone offese” e “persone strumentalizzate”

Editoriale | La vicenda delle opposizioni presentate contro la richiesta di archiviazione avanzata dai pubblici ministeri Castaldo e Canale, relative alla frana del 2022 a Casamicciola, colpisce più per le modalità che per i nomi in campo. Non tanto, dunque, per i legali nominati e rinominati dalla giunta guidata da Giosi & Annalisa Iaccarino — da un lato Gennaro Tortora, dall’altro Alfredo Sorge, avvocato di lungo corso che non ha bisogno di presentazioni — quanto per il retroscena che accompagna queste scelte.

Il Comune di Casamicciola aveva già compiuto i primi passi nell’ambito dell’inchiesta, con l’idea di costituirsi parte civile e individuare un possibile responsabile politico da colpire. Quell’intento si è però dissolto con la richiesta di archiviazione, che non ha chiarito le posizioni degli “ignoti” inizialmente inseriti nel procedimento penale. Così, l’attenzione si è spostata non tanto sulla legittima decisione di affidare a Tortora e Sorge l’incarico di redigere l’opposizione, quanto sul contesto in cui questa decisione matura.

La domanda che sorge spontanea è: perché i familiari delle vittime della cosiddetta “strage dell’Epomeo”, già costretti a sostenere le spese legali per presentare le proprie opposizioni, hanno dovuto chiedere anche il supporto del Comune? Come se l’ente fosse qualcosa di diverso a seconda di chi lo governa, come se l’alternanza politica potesse ridisegnare i confini del dolore e della responsabilità. Un interrogativo che diventa ancor più paradossale se si considera che Annalisa Iaccarino è stata eletta in una compagine politica opposta a quella oggi al governo locale.

Al netto dei cambi di casacca che la politica ci ha abituato a non considerare più notizia, resta la sensazione di un affiancamento tardivo e poco utile. Tanto più che questo non ha sollevato le parti offese dalle spese di difesa, aggravando così il peso sulle famiglie già ferite da una perdita incancellabile.

Colpisce, in particolare, la motivazione addotta dalla giunta Giosi & Annalisa: “ritenuto opportuno, sia nell’interesse delle persone offese quali cittadini residenti del Comune di Casamicciola Terme, che nell’interesse della collettività, formulare opposizione all’archiviazione… al fine di evitare che eventi del genere si ripetano in futuro attraverso l’accertamento delle responsabilità degli enti preposti alla tutela del territorio, dell’assunta eccezionalità dell’evento e della mancata realizzazione delle opere di prevenzione e mitigazione del rischio”. Parole che fanno cadere le braccia.

Perché davvero si può credere che un eventuale processo a carico dell’ex sindaco Giovan Battista Castagna e di pochi altri imputati possa impedire nuove frane, nuovi crolli, nuove tragedie? Davvero un’aula giudiziaria sostituisce il monitoraggio del territorio, la cura delle opere pubbliche, la pianificazione preventiva? E soprattutto, perché si è arrivati al punto da “richiedere” questa dichiarazione anche alle persone offese, a coloro che hanno già dovuto autotassarsi per difendere la memoria dei propri cari? C’è, però, un altro punto che appare ancor più offensivo.

Il Comune di Casamicciola figura come trentaduesima “persona offesa” nell’avviso di archiviazione notificato dai pm l’1 luglio, ed era quindi legittimato a presentare opposizione nei termini di legge. Avrei salutato positivamente un’azione tempestiva, magari condivisa con le altre “persone offese”, magari con un impegno a farsi carico delle spese legali dei cittadini.

Ma nulla di tutto questo è avvenuto. L’Ente si è mosso solo il 4 settembre, con una delibera di giunta che ha più il sapore della strumentalizzazione politica che di un gesto di reale vicinanza. E qui si tocca il punto dolente: il Comune, pur essendo “persona offesa”, non ha agito come le famiglie, che nei termini previsti hanno presentato i propri atti. Ha preferito muoversi in ritardo e a fari spenti. Uno scoppio ritardato che suona come l’ennesima beffa per chi è rimasto sepolto dal fango e per chi, da allora, porta addosso il peso di un dolore senza fine.