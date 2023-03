Casamicciola, tornano le strisce blu. La delibera per le aree di sosta a pagamento

Come annunciato, è arrivata a Casamicciola la nuova regolamentazione delle aree di sosta a pagamento, le “famigerate” strisce blu. Sia pure in attesa della nuova gara per l’affidamento della gestione. A febbraio era stata revocata la precedente delibera della Giunta Castagna, in conseguenza della indisponibilità di alcune strade e zone adibite ad aree di sosta a seguito della frana.

Nella delibera approvata dal commissario Calcaterra su proposta del responsabile dell’Area Vigilanza, si evidenzia però che «nelle more della predisposizione e attivazione della procedura di gara per il noleggio di dispositivi di controllo di durata della sosta è esigenza prioritaria di questo Ente individuare e regolamentare le aree di parcheggio attualmente utilizzabili per la sosta…».

Si ricorda poi che «la zona di Piazza Marina e Corso Luigi Manzi, a partire dall’incrocio con Via Principessa Margherita e fino all’incrocio con via Monte della Misericordia, ricade nella ZTL, comprendente altresì l’area pedonale di Piazza Marina centro, e che per tali motivi, con delibera di G.M. n. 51/2018 è stata definita zona “A”, anche perché di particolare rilevanza urbanistica e ad alta vocazione turistica, ricadente nel centro del paese, con la più alta concentrazione di attività commerciali, servizi ed esercizi pubblici…».

Quindi vengono istituite le strisce blu, sia pure tenuto conto delle criticità determinate dall’evento alluvionale del 26 novembre scorso, «che rende al momento utilizzabili ai fini del parcheggio solo alcune aree del territorio».

Nelle more dell’espletamento della gara per il noleggio di apparecchiature automatiche per la riscossione della sosta, si è deciso di «ricorrere al sistema di pagamento tramite ticket prepagati, di durata predefinita (così detti “gratta e parcheggia”), da acquistare presso gli esercizi commerciali presenti sul territorio che saranno individuati dal Responsabile Area V previa apposita procedura».

La delibera precisa anche che, qualora si rendessero disponibili, verrebbero individuare altre aree da destinare a “strisce blu”.

Le zone individuate sono: «1. Via T. Morgera corsia lato interno, compreso tra il Km. 25,950 e il Km. 26,050 2. Via T. Morgera tra il Km 26,200 ed il km. 26.250 3. Piazza Marina (zona edicola/farmacia) 4. Ex SS.270 corsia lato sede comunale provvisoria ex Capricho, dal Km. 26.400 al Km 26.500 5. Corso Luigi Manzi da incr. Via Principe Tommaso a distributore Erg 6. Via Salvatore Girardi, dal Km. 27.000 (chiesa P. Passionisti) al Km. 27.500 (incrocio via Cumana) 7. Via Cumana dal civico 53 a incrocio con Corso Luigi Manzi 8. Area di parcheggio di Corso Garibaldi 9. Parcheggio “Ancora” con limitazioni alla sosta in caso di allerta meteo come da piano speditivo vigente».

Vengono poi riservati diversi stalli in varie zone del territorio agli invalidi. Mentre sarà possibile sostare liberamente in alcuni stalli ricadenti nelle strade interessate dalla sosta a pagamento o nelle immediate vicinanze: a via Cumana di fronte al plesso scolastico De Gasperi, invia Salvatore Girardi (uno vicinanze chiesa P. Passionisti e l’altro nei pressi civico 35), al parcheggio Ancora, al Corso Luigi Manzi altezza distributore Erg, in Piazza Marina, lungo il perimetro del parcheggio di corso Garibaldi. Anche a Casamicciola sono stati poi istituiti i cosiddetti “stalli rosa”, nel numero di sei. Così come quelli adibiti al carico e scarico merci e gli stalli per i veicoli a due ruote.

E veniamo al capitolo tariffe: il ticket comunale prepagato costa 1 euro per 1 ora o frazione di ora. Previsti abbonamenti, il cui costo varia a seconda delle strade e per i residenti e chi lavora sul territorio si va dagli 8 ai 15 euro mensili. Per i residenti negli altri comuni isolani l’abbonamento costa 30 euro mensili, mentre per i non residenti sull’isola la tariffa per sette giorni ammonta a 25 euro. Il tariffario è comunque molto “variegato”.

Le Ztl saranno in vigore nel periodo dal 1 ottobre al 31 maggio tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 20:00; dal 1 giugno al 30 settembre tutti i giorni dalle ore 08:00 alle ore 23:00. In Corso Luigi Manzi durante il periodo estivo la sosta non sarà consentita durante gli orari in cui è attiva la ZTL.