Casamicciola. Torna a casa dopo il funerale della sorella e trova l’alloggio occupato

Storie di drammi quotidiani, quelli di famiglie che non hanno più nulla, vittime di un sistema becero e meschino che tutela i prevaricatori e abbandona i cittadini ligi e rispettosi delle regole. Molte sono in attesa di una soluzione abitativa, ma non trovano risposte dalle istituzioni, altre trovano riposte illegali da chi in cambio di voti suggerisce metodi paralleli. Questo non è più un paese per bene.

E’ accaduto cosi a Perrone, nella popolosa via Firenze (non è la prima volta che accade) che una famiglia al rientro dal funerale di un congiunto trovano la casa occupata da una coppia già nota alle forze dell’ordine e con precedenti per occupazione abusiva.

Tutto è accaduto nel giorno della morte della sorella del capo famiglia. Sul posto sono intervenuti Carabinieri e Polizia. E’ stata sporta denuncia per occupazione abusiva e effrazione ed è stato disposto lo stop alle erogazione delle utenze. La casa è stata resa inagibile. Interessato dell’accaduto anche il sindaco Giovan Battista Castagna.

La brutta disavventura per una famiglia per bene di Casamicciola Terme. Quanto accaduto supera la fantasia. Al limite della barbarie. Un uomo, in un momento di dolore come quello della perdita del caro congiunto, una sorella, rientrando dalla veglia funebre (le esequie sono fissate per martedi 5 gennaio) insieme ai figli ha trovato l’abitazione materna nel noto quartiere casamicciolese occupato.

E ad occuparla sarebbero stati alcuni soggetti del posto dediti a tali pratiche che si sarebbero introdotte nell’abitazione con un altro parente.

Sul posto è intervenuto il 112, i carabinieri e la polizia, ma non c’è stato modo che la famiglia potesse rientrare a casa.

La triste vicenda che ha riguardato questa famiglia, ancora più drammatico un momento così difficile, lascia emergere una grave problematica che riguarda il paese.

L’emergenza abitativa e le diverse questioni ad essa collegata resta un problema che necessita di trovare una soluzione.

Siamo giunti ad una situazioni di far west che assolutamente non depone a favore di una comunità civile, per giunta con velleità di sviluppo turistico e sociale.

Ora è il momento di dare risposte credibili ed immediate per far fronte alla fame di case, ancor di più con il dramma di 2400 sfollati del sisma!

E se tutti i terremotati senza casa si comportassero cosi? Se tutti pretendessimo con la forza una casa? Non è tollerabile questa prepotenza, non è tollerabile la prevaricazione e la brutalità da qualsiasi angolazione la si guardi.

Sulla vicenda restano però ancora molti punti da chiarire, anche sulle possibili connivenze politiche di chi a Perrone ha aperto un vero e propio mercato delle case popolari, ovviamente in cambio di voti. Sono già state racconte diverse indiscrezioni in tal senso.