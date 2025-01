Casamicciola Terme: via all’assunzione di un tecnico

Il Comune di Casamicciola Terme ha avviato un’importante iniziativa per migliorare la gestione delle sue attività tecniche e organizzative. Il Responsabile dell’Area Affari Generali, Ing. Gaetano Grasso, ha approvato la formazione di una short list di professionisti tecnici per il conferimento di un incarico di Responsabile Tecnico, ai sensi dell’art. 110 del D. Lgs. 267/2000. Questa figura, con profilo di Elevata Qualificazione, sarà chiamata a contribuire alla pianificazione e realizzazione di progetti strategici per il Comune.

La decisione si inserisce nel quadro della programmazione triennale del fabbisogno di personale 2024-2026, approvata dalla Giunta Comunale con la Delibera n. 141 del 28 dicembre 2024. L’obiettivo è rafforzare l’organico tecnico del Comune, con un professionista che possa garantire competenze e capacità operative in un momento di crescita e cambiamento per Casamicciola.

Il bando, reso pubblico sul sito istituzionale del Comune e sulla piattaforma inpa.gov.it, specifica che la selezione non avrà carattere concorsuale e non garantirà l’assunzione definitiva. Il processo sarà gestito da una commissione composta dal Sindaco, dal Segretario Comunale e dal Responsabile Area 1. Solo i candidati che dimostreranno un’effettiva idoneità saranno considerati per l’incarico.

L’incarico sarà a tempo determinato e non trasformabile in rapporto di lavoro stabile, in conformità alla normativa vigente.