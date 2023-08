Casamicciola Terme: via al nuovo intervento per il waterfront

Con l’approvazione della ordinanza odierna del commissario Legnini Casamicciola fa un altro deciso passo in avanti verso la rinascita: il provvedimento firmato oggi, che prevede 11 interventi per la ricostruzione post sisma e post frana, compendia anche quello per la realizzazione del nuovo tratto del waterfront, davanti al Pio Monte della Misericordia, un’opera destinata a cambiare il volto del nostro lungomare.

In pratica una volta terminata l’opera ci sarà una passeggiata unica sul mare che partirà da piazza Marina per terminare all’altezza della terrazza del Topless, realizzata con una vasca di colmata in cui saranno conferite molte tonnellate del fango franato a valle lo scorso 26 novembre.

In tal modo sarà bonificato un tratto fondamentale del lungomare, che attualmente giace in rovina colmo di rovi e rifiuti, valorizzando un angolo del nostro comune molto suggestivo oltre immediatamente visibile da chi arriva a Casamicciola via mare, con mezzi di linea o barche da diporto, e ricorrendo al riutilizzo virtuoso dei materiali franosi.

Questa opera permetterà inoltre di mettere in sicurezza l’alveo tombato esistente in zona e di scongiurare – in caso di eventuali nuovi eventi alluvionali – i conseguenti rischi di alluvione.

Il comune di Casamicciola sarà ente attuatore dell’intervento (fruendo delle speciali procedure derogatorie previste dal Commissariato) che si inserisce nel più ampio progetto di restyling dell’intero waterfront, finalizzato a capitalizzare ed esaltare le risorse portuali e paesaggistiche del versante costiero del paese e che una volta terminato sarà in grado di imprimere una svolta non solo nell’aspetto ma pure nell’ economica del nostro paese