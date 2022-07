Casamicciola Terme.Pio Monte, cade cornicione di tufo: Salvi due scooteristi 

Due scooteristi hanno rischiato di rimanere gravemente feriti, dopo essere stato colpito da un pezzo di cornicione caduta dal portone di ingresso del vecchio stabile del Pio Monte della Misericordia a Casamicciola Terme. Il fatto è accaduto, proprio, in via Pio Monte della Misericordia, dove insiste uno degli ingressi laterali.

I due scooteristi si erano fermati alla ricerca di indicazioni e segnaletiche stradali. Il crollo di calcinacci e pietre di tufo, per fortuna non hanno colpito nessuno ma sono solo finiti sul manto stradale.

Sul posto sono giunte le autorità e gli agenti della polizia municipale.

Insieme alla polizia municipale è giunta anche una squadra di vigili del fuoco.

Il cornicione si è staccato proprio dinanzi all’ingresso.

In via precauzionale, e fino a quando non saranno ultimate tutte le operazioni, l’ingresso da via Pio Pio Monte al fatiscente complesso immobiliare è stato transennato ed interdetto. Gli agenti della polizia municipale hanno chiuso la strada al transito dei pedoni proprio nel tratto antistante la struttura, che però resta accessibile dagli altri accessi.