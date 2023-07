Casamicciola Terme: nuovi orari diurni per la ZTL di corso Luigi Manzi

In vista del prevedibile intenso aumento del traffico veicolare per il prossimo mese, allo scopo di tutelare e favorire la piena fruizione e vivibilità per isolani e turisti del tratto di corso Luigi Manzi ricco di esercizi commerciali e dove attualmente è attiva la zona a traffico limitato serale, si comunica che da martedì 1 e fino al 31 agosto gli orari di accesso dal varco ZTL di Corso Luigi Manzi posto dal lato della ex SS. 270 Km. 26+500, subiranno delle variazioni.

La ZTL sarà infatti attiva anche dalle ore 10:30 alle 13:00 e dalle 18:00 alle 01:00 del giorno successivo, con deroga per i veicoli autorizzati all’accesso.

Durante gli orari di ZTL ATTIVA, lungo il tratto di Corso Luigi Manzi interessato sarà anche vietata la sosta.

Si invita quindi a prestare attenzione al pannello informativo posto sul varco:

ZTL ATTIVA (caratteri rossi): accesso, sosta e transito vietati

ZTL NON ATTIVA (caratteri verdi): accesso, sosta e transito consentiti

Restano comunque invariati gli orari di fermo motori dalle ore 21 alle 24 durante i quali non possono accedere né circolare in tutta la ZTL neanche i veicoli autorizzati