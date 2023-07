Casamicciola Terme: Ferrandino e Legnini ieri a piazza Maio, presto partirà la ricostruzione post sisma

La ricostruzione post sisma di Casamicciola comincia a muovere i primi passi: ieri mattina il sindaco Giosi Ferrandino ed il commissario straordinario per la Ricostruzione Giovanni Legnini hanno effettuato un sopralluogo nelle zone di piazza Maio e via D’Aloisio, tra le più colpite dal terremoto del 21 agosto 2017.

Insieme ai comitati civici Ferrandino e Legnini hanno condotto una accurata ricognizione del cratere del sisma soffermandosi sulle situazioni più critiche.

L’intenzione è quella di far partire quanto prima la ricostruzione e la messa in sicurezza che inizieranno dall’area più colpita dalla calamità sismica di sei anni addietro per poi proseguire nelle altre zone del paese.

Nel corso del sopralluogo è emersa la necessità di intervenire per la rimozione delle macerie che ancora oggi insistono sul suolo pubblico e per eliminare il rischio igienico sanitario di alcuni immobili.

Dove necessario saranno inoltre previsti interventi di smantellamento di alcuni edifici, realizzati in attesa della successiva ricostruzione: tali interventi però non comporteranno in alcun modo per i proprietari la perdita dei diritti alla casa e alla ricostruzione, acquisiti ormai da anni.

In questa ottica ed allo scopo di rendere il più celere possibile la partenza della ricostruzione il sindaco Ferrandino auspica un dialogo ed una collaborazione stretta tra gli enti coinvolti nella ricostruzione ed i cittadini: “Dopo 6 anni di sacrifici ed incertezze oggi inizia una fase nuova per il nostro paese e per i cittadini colpiti duramente dal terremoto.

Avvieremo a breve la ricostruzione e lo faremo con scelte oculate e rispettose delle esigenze e dei diritti dei casamicciolesi; abbiamo posto la ricostruzione e la messa in sicurezza del paese in cima alle nostre priorità e daremo concretezza ai nostri intenti, lavorando in stretta sinergia col commissario Legnini e dando massima assistenza e supporto a tutti.

Ci saranno scelte importanti da fare ma sempre rispettando i diritti e le necessità delle vittime del sisma del 2017” ha affermato a margine del sopralluogo il sindaco Giosi Ferrandino