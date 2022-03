Casamicciola Terme, ecco lo staff del sindaco. GiBì Castagna “re” del mercato del comune

Con l’ultima giunta di programmazioni anche il Mepa, si fa per dire, incorona GiBi, re delle assunzioni e della creazione di nuove opportunità politiche sotto la terremotata mole del campanile casamicciolese. L’ultima uscita, dopo il luculliano piano del fabbisogno, arriva con l’istruzione dello Staff del sindaco di pascaliana memoria. È stato infatti Giacomo Pascale da Lacco Ameno ad aprire nelle danze delle assunzioni sismiche nel piccolo Cratere. Segue, con qualche anno di distanza, Giovan Battista Castagna che con delibera di giunta istituisce un tridente di tutto rispetto

Rigorosamente assenti le quote rosa, Senese e Carotenuto, gli uomini di Castagna fanno tutto da soli. Il mercato comunale delle assunzioni è rodato e sono bastati tre voti per ripartire e rilanciare il banco. A metà del guado anche il Castagna 2 ha bisogno di puntellare il suo potere.

Ma andiamo con ordine e raccontiamo i fatti che aprono ad una nuova stagione di consultazioni, proseliti e accordi anche sottobanco. Tutto legale ovviamente.

Infatti, come suggerisce lo stesso primo cittadino nella sua proposta pro-staff, l’art. 90 del D.lgs 267/2000 prevede che possono essere istituiti uffici alla diretta dipendenza del Sindaco, della Giunta e degli Assessori qualora il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi ne preveda l’istituzione. Tali uffici possono essere costituiti da dipendenti dell’Ente ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori esterni assunti con contratti a tempo determinato di durata non superiore a quella del mandato del Capo dell’Amministrazione che li ha nominati. Stando alla norma vigente “le funzioni ad esso attribuite sono funzioni di supporto all’Organo di Direzione Politica cui afferiscono nell’esercizio delle funzioni proprie di quest’ultimo, ovvero quelle di indirizzo e di controllo”.

Di qui a centrare l’ennesimo obiettivo assunzionale il passo è stato breve. È bastato infatti invocare gli obbiettivi ed i progetti imprescindibili per la realizzazione degli obiettivi di “questa Amministrazione, in linea con il proprio programma

Amministrativo”. Così, a tale scopo, spiega l’ingegnere di Perrone: “si rende necessario istituire l’Ufficio Staff del Sindaco che si occupi delle funzioni

fondamentali e di sostegno all’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo dell’Organo politico, funzioni che comportano lo svolgimento di attività complesse e particolari che richiedono necessariamente un valido supporto”.

Insomma, ci sta da fare e forse è più che giusto attesa l’attuale situazione catastrofica locale. Sempre che finalizzando il pian e lo staff ci si circondi, finalmente, di professionalità valide e magari anche volenterose ed impegnate. GiBi & Co ci liberi dall’ennesimo elettore in cerca di stipendio e basta! Di chattatori seriali con la poltrona comoda ve ne sono pieni gli uffici e le molteplici sedi comunali.

In ogni caso, secondo i dettami della Giunta Azzurra, all’ufficio saranno attribuite funzioni pregnanti quali il coordinamento delle relazioni pubbliche istituzionali; la cura delle attività e dei procedimenti relativi alla rappresentanza, ai ricevimenti di autorità, all’organizzazione di incontri ufficiali; la cura della segreteria del Sindaco, dell’agenda e degli appuntamenti, della corrispondenza particolare e riservata; la cura delle attività connesse ai rapporti del Sindaco con la Giunta, con i Gruppi consiliari, con i partiti politici, con le partecipate, con tutte le altre Organizzazioni, con i cittadini e con i funzionari comunali. In ultimo ma non per ultimo l’ufficio sarà di supporto al Sindaco e alla Giunta nelle verifiche dell’attuazione del programma di mandato.

Fino al 31 dicembre 2022 salvo proroghe

Va dato atto, come di fatto fanno i governati casamicciolesi, che il richiamo e ricco piano triennale del fabbisogno di personale 2022/2024 approvato con deliberazione n.24 del 25 febbraio 2022 ha previsto l’attivazione di n. 3 contratti a tempo determinato ex art. 90, comma 1, del D.lgs 267/2000 di cui 1 di categoria D e 2 categoria C e che soprattutto il Regolamento Uffici e Servizi approvato con deliberazione nr. 243/2003 prevede che con provvedimento della Giunta, l’istituzione di Uffici di Staff posti alle dirette dipendenze dell’Organo politico ravvisata l’esigenza di disporre, l’assunzione di personale di fiducia per le mansioni suddette e ritenuto di procedere all’individuazione delle figure professionali da inserire nell’ufficio staff del Sindaco. Precisamente figure da assumere ed inserire in organico fino al 31 dicembre 2022 con possibilità di proroga.

Ecco lo staff

1 Istruttore direttivo amministrativo Staff del Sindaco – Capo Gabinetto – che supporti il Sindaco nell’elaborazione ed attuazione delle politiche pubbliche, curi i processi partecipativi con la cittadinanza e le istituzioni locali, svolga attività di raccordo tra il vertice politico ed amministrativo. Coadiuvi il Sindaco e la Giunta nelle verifiche dell’attuazione del programma di mandato. Svolge inoltre attività di segreteria particolare del Sindaco;

2 Istruttori amministrativi Staff del Sindaco che coadiuvino il Funzionario Staff del Sindaco nelle funzioni ad esso demandate; Al fine dell’acquisizione dei curriculum degli interessati per le assunzioni con contratto a tempo determinato, si procederà alla pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Casamicciola Terme per 15 giorni consecutivi per il reperimento della figura di Funzionario Staff del Sindaco-Capo Gabinetto – Cat. D, posizione economica DI e nr.2 Istruttori amministrativi Staff del Sindaco,

Cat. C, posizione economica C1.

L’ente non ha dichiarato il dissesto e non versa in situazione strutturalmente

deficitaria e che la spesa relativa all’incarico rientra nei limiti per le assunzioni a tempo determinato previsti dalla normativa vigente.

Gli incarichi saranno conferiti dal Sindaco, previa valutazione del curriculum e colloquio. Pronti, partenza e via per l’ultima infornata comuna.