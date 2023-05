Casamicciola Terme e Forio: sono tornate le elezioni-bellezza

Gaetano Di Meglio | Il Covid e l’invasione bellica russa all’Ucraina hanno resettato la vita di molti. Siamo stati chiusi dentro, abbiamo riavviato la vita e, almeno si spera, abbiamo avuto molto da imparare e molto su cui ragionare.

In questo periodo speciale, e che non è sovrapponibile quelli passati, abbiamo votato a Serrara Fontana, a Barano e a Ischia. Tre elezioni diverse, distanti e che ci avevano privato della bellezza del voto. Quel voto che, ad esempio, ha dato la migliore lezione possibili a Serrara Fontana punendo chi aveva sbagliato e premiando chi, invece, aveva (e continua) lavorato bene.

Poi si è votato a Barano d’Ischia e, nonostante il coraggio e la tenacia di Maria Grazia Di Scala, il voto era scontato. Poi si è votato a Ischia con una sola coalizione e un solo candidato a sindaco che ha dimostrato la nullafacenza (politica) di tutti gli altri politici presenti sul territorio.

Domani e lunedì si vota a Casamicciola Terme e Forio: si vota in due giorni e si vota solo per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale. Una novità rispetto al passato. Una novità logistica e anche politica che avrà, sicuramente, il suo impatto su quello che sarà l’esito finale.

Nonostante i pronostici e i sondaggi (che non si possono fare), nonostante le sensazioni elettorali e la speranza dei singoli, abbiamo vissuto una bella campagna elettorale. Una campagna elettorale piena di contenuti, di proposte, di risposte, di domande. Una campagna elettorale, specialmente a Forio, in cui nessuno si è risparmiato. Stani Verde, Pasquale Capuano e Vito Iacono si sono confrontati quattro volte, su media locali si sono rincorsi interventi, interviste e commenti. Accuse, invettive, minacce, tensione, calunnie e finte paci hanno reso tutto più vero e più vivo. Per fortuna (o quasi) sono scomparsi i comizi, sono finiti quelle sceneggiate ai balconi figli di un’altra storia. Una storia che non è mai migliore di quella che viviamo.

Non ho nessuna nostalgia per i comizi infuocati, non sento nessuna mancanza della vecchia campagna elettorale: stiamo cambiando anche in questo. E il cambiamento è sempre una cosa buona. Poi magari lo correggi, ma è buono e bello cambiare.

Queste due elezioni, quella di Casamicciola e Forio però, prima di ogni altra cosa, devono essere lette come la consacrazione della sconfitta del comune di Ischia. Ischia ha perso e smarrito quel ruolo di leadership che oggi conserva (forse in maniera abusiva) solo in virtù di percentuali ma che ha perso in maniera politica con la scomparsa dell’opposizione e della sua classe politica.

Quello che succederà a Forio e Casamicciola non si può prevedere così come è stato per Barano e Ischia. Sono tornate le elezioni bellezza. E questo fa molto bene!